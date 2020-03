Kolejne ograniczenia spowodowane epidemią koronawirusa

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział kolejne ograniczenia dotyczące przemieszczania się, transportu zbiorowego oraz zgromadzeń - do dwóch osób (wyjątek stanowi rodzina). Zakaz ma obowiązywać do 11 kwietnia. Nie przewiduje przesunięcia terminu wyborów prezydenckich.

- Obserwujemy ciągle wzrost liczby zachorowań, jest on znaczący. Będziemy przedstawiać kolejne obostrzenia, które są konieczne - powiedział Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej, 24 marca.

- Wprowadzamy ograniczenia w przemieszczaniu się - podał premier.

Wyjątek stanowi przemieszczanie się z pracy i do pracy, wolontariat w walce z koronawirusem oraz niezbędne sprawy życia codziennego.

Ograniczenia mają również dotyczyć transportu zbiorowego, wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. - Musimy ograniczać zgromadzenia do minimum. Zgromadzenia zostały ograniczone do dwóch osób, wyjątek stanowi rodzina.

- Wszelkie przekraczanie norm może być zabójczo niebezpieczne - zaznaczył. Na konferencji prasowej obecny jest również minister zdrowia Łukasz Szumowski.

- Ograniczamy wychodzenie z domu do wyjść do pracy, sklepu czy wyjść w związku z zaspokajaniem niezbędnych potrzeb. Bądźmy rozsądni i uratujmy swoje zdrowie i życie. Ograniczmy nasze wyjścia do minimum. Bardzo proszę zostańmy w domu - apelował.

Dodał, że wszystkie modele i analizy z innych państw pokazują, że ograniczenia kontaktów skutkują zatrzymaniem fali zakażeń. Bez ograniczeń w kontaktach nie zatrzymamy tej fali.

Jednocześnie premier Morawiecki nie zakłada, by wybory prezydenckie nie miały się odbyć w maju: - Nie widzę powodu, żeby egzaminy maturalne, egzamin ósmoklasisty, wybory prezydenckie się nie odbywały.

Więcej: wp.pl, TT