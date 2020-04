Kolejny etap odmrażania: rehabilitacja, żłobki i przedszkola, galerie handlowe, miejsca kultury

Luzowanie obostrzeń wynika z potrzeby uruchomienia gospodarki, ale musimy działać ostrożnie i elastycznie. Czasami będziemy luzowali te obostrzenia, czasem może się zdarzyć, że będziemy musieli zrobić krok wstecz. Taki jest charakter tego wirusa - mówi premier Mateusz Morawiecki.

- Dziś jest pierwszy szczególny dzień. Mamy na tę chwilę 370 osób, które wyzdrowiały. To pierwszy taki dzień, gdy możemy powiedzieć, że jest przyrost osób, które zdrowieją - w porównaniu do nowych zachorowań - powiedział premier podczas konferencji prasowej 29 kwietnia.

- Konsekwentnie otwieramy gospodarkę, ale nawet o centymetr nie luzujemy reguł sanitarnych, zasad odstępu między ludźmi. Z domu wychodzimy do pracy, po zakupy, w sprawach ważnych dla zdrowia - trzymajmy się tych zasad - apelował.

- Od 6 maja chcemy dopuścić otwarcie żłobków i przedszkoli. Decyzję o tym otwarciu podejmą organy założycielskie, a otwarcie będzie obowiązywało zgodnie z wymaganiami sanitarnymi. Zapewnimy środki dezynfekcyjne w dodatkowych ilościach - zapowiedział.

Od 4 maja otwarte zostaną hotele i miejsca hotelowe. - Ta data jest celowa, byśmy nie korzystali z tej możliwości w czasie majówki. Majówka to czas wolny, ale nie czas wolny od ostrożności - dodał.

4 maja będą mogły być otwarte galerie handlowe. W podobnym reżimie obostrzeń jak w mniejszych sklepie - na 15 mkw może przebywać tylko jedna osoba. Wypracowano te rozwiązania z podmiotami prowadzącymi galerie handlowe.

- To luzowanie obejmie również ważną dziedzinę w służbie zdrowia jaką jest rehabilitacja. Po konsultacji z resortem zdrowia podjęliśmy decyzję, by uruchomić rehabilitację od 4 maja - mówił premier.

Dodał, że uruchomione zostaną częściowo instytucje kultury - w konsultacji z organami założycielskimi - od 4 maja.

- Przyszłe etapy będą w cyklu codwutygodniowym ogłaszane, ale zaznaczam - możemy niektóre elementy przyspieszać, ale takie decyzje jeszcze nie zapadły. Sytuacja musi nam pozwolić wykonać odpowiednie analizy i w oparciu o nie podjąć decyzje - podsumował.

Dodał: - Są trzy kluczowe kryteria otwierania kolejnych etapów. Pierwszy to stosunek osób, które wyzdrowiały w stosunku do nowych zachorowań. Drugi to dystansowanie społeczne, trzeci - wydajność służby zdrowia.