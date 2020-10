Kompetencje nie zawsze idą w parze z legislacją i pieniędzmi

Pielęgniarki w ramach kontynuacji leczenia wypisują receptę, ale z uwagi na brak wyceny nie otrzymują za to żadnej gratyfikacji finansowej. Jeśli miałyby wspomóc lekarzy w innych czynnościach, np. szczepieniach, mówią jasno: za nowymi obowiązkami muszą iść konkretne pieniądze.

Nie tylko farmaceuci stale przypominają, że ich umiejętności nie są efektywnie wykorzystywane. Mogliby odciążyć lekarzy z wielu czynności, co jest szczególnie potrzebne w czasie epidemii.

Maria Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych - pytana o możliwość lepszego wykorzystania kompetencji pielęgniarek POZ w czasach Covid-19 i odciążenia lekarzy - uważa, że pielęgniarki mogłyby szerzej sięgnąć do dodatkowych uprawnień, które zostały im już przyznane.

Co może dziś pielęgniarka

- Pielęgniarki POZ są do tego świetnie przygotowane, wiele z nich ukończyło kursy związane z ordynowaniem leków czy z kontynuacją leczenia w zakresie wypisywania leków. Liczyliśmy też na to, że pielęgniarki POZ, jako te, które na co dzień szczepią dzieci, dostaną uprawnienia do kwalifikowania osób dorosłych do szczepień przeciw grypie i samodzielnego podawania tej szczepionki. Uważamy też, że mogłyby otrzymać uprawnienia do udzielania teleporad. Niestety do tej pory akurat tych uprawnień nie mają - zaznacza wiceprezes Łodzińska.

Aktualnie pielęgniarki mają już uprawnienia do wykonywania porady pielęgniarskiej w podstawowej opieki zdrowotnej. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ z dnia 8 lipca 2020 r. weszło w życie 1 sierpnia br. Tam znalazły się wszystkie niezbędne przepisy, które pozwalają na wprowadzenie porady pielęgniarskiej w POZ.

Zgodnie z nowymi przepisami pielęgniarka może np. zebrać wywiad od pacjenta, przeprowadzić badanie fizykalne, wystawić skierowanie na określone badania diagnostyczne, e- receptę czy zapotrzebowanie na wyroby medyczne. W wielu wypadkach są to świadczenia, które od dawna wykonują pielęgniarki, jednak nie były one dotąd uregulowane prawnie.

Lekarze są za

Ponieważ na początku roku ten wachlarz uprawnień budził pewne uwagi w środowisku lekarzy, zapytaliśmy jak dzisiaj - w czasie epidemii Covid-19 - odnoszą się do rozwiązań dotyczących porady pielęgniarskiej w POZ. Prezes Porozumienia Zielonogórskiego, Jacek Krajewski zapewnił, że lekarze mają pełne zaufanie do pielęgniarek.