Konsultant wojewódzka ds. chorób zakaźnych: nasz system zaczyna się dławić

Epidemia na masową skalę jest jeszcze przed nami. Nie chcemy, aby epidemia u nas wyglądała tak jak we Włoszech - mówi dr Grażyna Cholewińska-Szymańska, mazowiecki konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych.

Jak tłumaczyła dr Grażyna Cholewińska-Szymańska w audycji "Fakty po Faktach" w TVN24, w Polsce zaczynają teraz chorować osoby przebywające na kwarantannie, które kontaktowały się z osobami zakażonymi. Infekcja zaczyna się rozprzestrzeniać w sposób poziomy. Człowiek od człowieka, niekoniecznie od osoby, która wyjeżdżała do Chin, Włoch, Hiszpanii, czyli regonów dużego zagrożenia.

- Epidemia na masową skalę jest jeszcze przed nami. Nie chcemy, aby epidemia u nas wyglądała tak jak we Włoszech. Jeśli uświadomimy sobie, że tam jest 5 tys. nowych zachorowań dziennie i 600 zgonów, to jest to przerażające. 8 tysięcy nowych zachorowań identyfikuje się w USA - mówiła ekspert.

Jak wyjaśniała, osoby w kwarantannie są potencjalnie osobami zagrożonymi. Podczas kwarantanny muszą pozostawać w domu albo innym miejscu, by obserwować czy nie rozwiną objawów.

Konsultant tłumaczyła jaką rolę w tym wypadku mają do spełnienia testy, które wykrywają zakażenie koronawirusem SARS-CoV-19.

- Te, których dzisiaj używamy - testy diagnostyczne w oparciu o biologię molekularną - w których badamy materiał genetyczny wirusa, są potrzebne do identyfikacji ostrego zakażenia. Jeśli pacjent ma objawy kliniczne - gorączkę, kaszel, duszność - to jemu trzeba wykonać taki test - tłumaczyła.

Dr Cholewińska-Szymańska powiedziała, że wskazanym byłoby aby pacjent, który przebywa w kwarantannie i nie ma rozwiniętych objawów, miał wykonany tzw. szybki test, identyfikujący przeciwciała skierowane przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. - To jest informacja, która będzie służyć służbom sanitarnym do podjęcia decyzji czy osobę dalej pozostawić w miejscu kwarantanny - mówiła konsultant.

Jak podkreślała ekspertka, testy szybkie nie służą postawieniu diagnozy - są przesiewowe, populacyjne dzięki nim możemy stwierdzić jaki jest odsetek osób, które zetknęły się z koronawirusem, niekoniecznie chorując, ale muszą wobec takich osób zapaść decyzje co do ich dalszej izolacji.