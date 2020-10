Kraków. Izba apeluje do pacjentów: nie narażajcie personelu aptek i siebie

Okręgowa Izba Aptekarska (OIA) w Krakowie poinformowała władze powiatowe o możliwości skrócenia godzin pracy aptek. Apeluje też do pacjentów o odpowiedzialne zachowanie, np. nie zabieranie dzieci do apteki.

"Ostatnie decyzje władz centralnych podjęte w związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, w tym zamknięcie szkół, przedszkoli i żłobków, pociągnęło za sobą konieczność zaopiekowania się dziećmi wielu osób, w tym farmaceutów" - poinformował powiat wadowicki o piśmie szefowej krakowskiej OIA do wojewody malopolskiego.

"Niezależnie od powyższego, farmaceutki i farmaceuci narażeni na kontakt z chorymi pacjentami i tym samym znajdujący się w grupie podwyższonego ryzyka zakażenia, być może będą zmuszeni do skorzystania ze zwolnień lekarskich" - czytamy w komunikacie.

Jak informuje prezes Izby, powyższe okoliczności mogą skutkować brakami kadrowymi w aptekach. Wielu przedsiębiorców wobec niemożności zapewnienia odpowiedniej obsady fachowymi pracownikami, w zgodzie nie tylko z prawem farmaceutycznym, ale także z prawem pracy, zmuszona będzie skrócić godziny pracy apteki.

OIA w Krakowie podkreśla, iż „w pełni rozumie tę sytuację”, a „skrócenie godzin pracy aptek będzie bez wątpienia bardzo trudną decyzją, ale niezbędną do zapewnienia ciągłości dostaw leków”.

W dalszej części pisma OIA w Krakowie apeluje do pacjentów, aby:

- sprawdzili zapasy leków w swojej apteczce domowej – może są wystarczające i nie ma potrzeby zaopatrywać się w nowe;

- chorzy nie szli do apteki, ale poprosili o wykupienie leków rodzinę, znajomych czy sąsiadów;

- nie robili nieracjonalnych zapasów leków i ograniczyli się do zakupu produktów niezbędnych;

- nie zabierali do apteki dzieci;

- będąc w aptece zastosowali się do wytycznych, by nie narażać personelu apteki i siebie.

Więcej: https://powiat.wadowice.pl/