Krzysztof Simon: robimy masę błędów

Dostałem jak wszyscy konsultanci wojewódzcy zakaz wypowiadania się na tematy dotyczące koronawirusa. Zaprotestowałem przeciwko temu, bo uważam się za przyzwoitego człowieka, mam określoną widzę popartą doświadczeniem i nie będzie mi żadna pani wiceminister zdrowia zakazywała wypowiadania się na tematy zawodowe, związane z troską o zdrowie obywateli - mówi prof. Krzysztof Simon.

Profesor udzielił wywiadu dla "Rzeczpospolitej". Jego zdaniem, koronawirus zaskoczył państwo, które nie było na niego przygotowane. - Może pan premier był dezinformowany przez podległe mu służby, bo ja żadnego przygotowania państwa na miesiące przed wybuchem epidemii w Polsce nie widziałem. Może podłożono mu złe dokumenty. W Polsce od kilku lat dominuje propaganda sukcesu, tym się karmi suwerena, a robimy masę błędów.

Profesor odniósł się też do skuteczności maseczek: - Skuteczne są maseczki chirurgiczne, które chronią w 80 proc., ale nie chronią osoby, która tych maseczek używa. Gdyby wszyscy używali skutecznych maseczek, to wtedy ryzyko zakażenia znacznie spada. Problem w tym, że maseczek wcześniej nie było w Polsce w wystarczającej liczbie, i wielu miejscach w Polsce wciąż ich nie ma. Pada tylko pytanie dlaczego? Ponieważ nie było odpowiedniej liczby maseczek w kraju, a ktoś nawet wysprzedawał maski z mienia państwowego, co jest skandalem.

- Powinno się wymóc w przestrzeni publicznej noszenie masek przez każdą osobę. Ludzie, czyli suweren, powinni móc wyjść na spacer, do lasu, ale z zachowaniem wszystkich procedur, w odstępach, nie w gronie przyjaciół i nie aby urządzać imprezy - dodaje.

Apeluje: - Dbajmy o higienę osobistą, nośmy maseczki, myjmy i dezynfekujmy jak najczęściej dłonie.

Jak uważa profesor Simon, "szczyt zakażeń jest przed nami. Najgorsze czeka nas na przełomie kwietnia i maja, z przesunięciem w kierunku maja".

Profesor skomentował też zorganizowanie 10 kwietnia gromadnego składania wieńca na placu Piłsudskiego, a później na grobach części ofiar katastrofy smoleńskiej przez polityków partii rządzącej.

- Rząd nałożył na Polaków reguły, które sam publicznie łamie. Wszyscy to zobaczyli. To nie jest już śmieszne, to jest wręcz smutne i świadczy o klasie rządzącej.

