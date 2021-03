Laptopy dla PIS od premiera

Kancelaria premiera sfinansowała dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej zakup kilku tysięcy sztuk laptopów i telefonów.

W sumie stacjom sanitarno-epidemiologicznym przekazano 9 tys. sztuk laptopów, 8 tys. sztuk telefonów komórkowych i 4 tys. sztuk aparatów VoIP - poinformowała Inspekcja w komunikacie.

Wybuch epidemii koronawirusa obnażył wieloletnie niedofinansowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Spowodowało to m.in. zwiększenie nakładów na funkcjonowanie stacji epidemiologiczno-sanitarnych. W 2021 r. działalność sanepidu ma kosztować 1,67 mld zł, o ponad 337 mln zł więcej niż rok wcześniej.

Darowizna dla sanepidu

Poza tym było prowadzonych wiele działań, które miały wesprzeć pracę inspekcji. Jak komentował sytuację w sanepidach ówczesny szef tej instytucji, Jarosław Pinkas, wciąż w użyciu jest kalka. "Nie ma komputerów, skanerów, panie przepisują dokumenty przez kalkę" - mówił dziennikarzom.

W kwietniu 2020 roku, a więc miesiąc po potwierdzeniu pierwszego przypadku zakażenia covid-19 w Polsce, m.in. Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA przekazał darowiznę w postaci 350 komputerów przenośnych dla pracowników wszystkich powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Przekazany sprzęt ma pomóc w szybszym zbieraniu i analizowaniu danych przez terenowe służby sanitarne, co przyczyni się do skuteczniejszej kontroli szerzenia się pandemii.

Gdy infolinia nie odpowiada

W inspekcji uruchomiono też System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (SEPIS). Ponieważ wiele osób skarżyło się na brak możliwości połączenia się z infolinią sanepidu, zgłoszenie np. kwarantanny można wysłać za pomocą formularza online.

Do systemu SEPIS trafiają informacje od obywateli, którzy zgłaszają się telefonicznie lub za pomocą dedykowanej usługi na gov.pl/koronawirus jako osoby zakażone lub mające bliski kontakt z osobą zakażoną. Takie zgłoszenie automatycznie przypisuje się do danej stacji sanitarno-epidemiologicznej, w zależności od wskazanego w formularzu miejsca odbycia kwarantanny. Pracownik danej stacji może przyjąć zgłoszenie do realizacji i nałożyć kwarantannę w systemie SEPIS.

Aktualnie jest dostępny dla pracowników głównej infolinii (Centrum Kontaktu) i Państwowej Inspekcji Sanitarnej przez 24 h/7. Pracownicy infolinii i stacji mogą z niego korzystać przy użyciu komputera, tabletu, a także telefonu komórkowego typu smartfon. Kolejne etapy projektu zakładają poszerzenie jego integracji z innymi systemami, np. służby zdrowia.

Docelowo system SEPIS ma obsługiwać wszystkie procesy sanitarno-epidemiologiczne Państwowej Inspekcji Sanitarnej i być głównym/jedynym systemem dla pracowników stacji.