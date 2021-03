Liczba aptek: spada, ale zamknięć jest mniej niż przed miesiącem

W ciągu lutego ubyło 13 aptek ogólnodostępnych. Aktualnie jest ich 12 165, w tym 247 oferujących sprzedaż internetową. Jeśli chodzi o punkty apteczne, ostatni miesiąc nie przyniósł żadnych zmian.

Statystyka na dzień 1 marca 2021 przedstawia się następująco (vs 1 lutego 2021):

- liczba aptek ogólnodostępnych aktywnych - 11 918 (-16)

- liczba aptek aktywnych ze sprzedażą internetową - 247 (+3)

- liczba aptek - status "oczekująca" - 5 (-5)

- liczba punktów aptecznych aktywnych - 1181 (0)

- liczba punktów aptecznych prowadzących sprzedaż internetową - 6 (0)

- liczba punktów aptecznych - status "oczekujący" - 1 (0)

- apteki szpitalne - 255 (+1)

- apteki zakładowe - 13 (0)

- działy farmacji szpitalnej - 1010 (-1)

- działy farmacji szpitalnej ze statusem "oczekujący" - 8 (0)

- apteki szpitalne bez zgody - 291 (0)

- apteki szpitalne MON - 2 (0)

- apteki szpitalne MON bez zgody - 10 (0)

- działy farmacji MON - 5 (0).

Dla porównania 2 stycznia 2019 były 13 203 apteki i 1308 punktów. W ciągu dwóch ostatnich lat ubyło więc 1001 aptek i 113 punktów aptecznych.

Dane wg rejestru aptek CEZ na dzień 1 marca 2021 roku.

Jak informowała niedawno firma analityczna PEX PharmaSequence, należy się spodziewać zamknięć kolejnych aptek. Powodem jest spadający obrót statystycznej apteki i marże (styczeń 2021 do stycznia 2020) spadek odpowiednio: o 13,7% a marża o 2,1%.

Środowisko podmiotów działających na rynku aptecznym różni się w podejściu do trendu malejącej liczby aptek.

- Polski rynek aptek skurczył się do poziomu z roku 2011 i to w czasie pandemii. W dodatku, w przeddzień wprowadzenia do aptek opieki farmaceutycznej i usług dla pacjentów, co spowoduje, że rola tych placówek będzie większa niż teraz. Jednym z deklarowanych celów wprowadzenia "apteki dla aptekarza" miało być zwiększenie dostępu klientów do farmaceutyków. Osiągnięto jednak skutek odwrotny do zamierzonego - podkreśla Marcin Piskorski, prezes Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET.

Organizacja ocenia trend spadku liczby aptek negatywnie.

Inaczej podchodzi do tego izba aptekarska i część środowiska farmaceutów, przede wszystkim prowadzących placówki indywidualnie, uważając, że nadal aptek jest zbyt dużo w porównaniu do aktywnych zawodowo farmaceutów. Oczekują, że sytuacja poprawi się, gdy liczba aptek w Polsce spadnie poniżej 10 tysięcy.