Liczba testów w Polsce. Jak wypadamy na tle regionu?

Liczba wykonywanych w Polsce testów nie jest zbyt wysoka w przeliczeniu na liczbę mieszkańców (fot. archiwum)

W Polsce od początku epidemii wykonano ponad 107,5 tys. testów na obecność koronawirusa. To daje 2 843 testów na miliom mieszkańców. Pod tym względem bliżej nam do Bułgarii i Rumunii niż do Niemiec, państw nadbałtyckich czy nawet Czech i Rosji.

Liczba ogółem wykonanych testów (liczba testów na milion mieszkańców) - wg serwisu worldometers.info na dzień 10 kwietnia. USA - 2 376 977 (7 181)

Niemcy - 1 317 887 (15 730)

Rosja - 1 090 000 (7 469)

Włochy - 853 369 (14 114)

Zjednoczone Emiraty Arabskie - 593 095 (59 967)

Korea Południowa - 503 051 (9 812)

Kanada - 370 315 (9 812)

Hiszpania - 355 000 (7 593)

Francja - 333 807 (5 114)

Australia - 330 134 (12 946)

Wielka Brytania - 298 169 (4 392)

Turcja - 276 338 (3 277)

Iran - 231 393 (2 755)

Szwajcaria 178 500 (20 625)

Indie - 177 584 (129)

Portugalia 140 368 (13 766)

(...)

Czechy - 114 854 (10 725) Polska 107 597 (2 843)

(...)

Rumunia - 51 802 (2 693)

Litwa - 36 051 (13 243)

Węgry - 29 948 (3 100)

Estonia - 27 883 (21 019)

Łotwa - 26 656 (14 132)

Bułgaria - 18 502 (2 663)

