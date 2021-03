Lista 75 plus. Ile leków jest krajowej produkcji?

Od 1 marca br. lista 75 plus obejmuje 2147 leków. Seniorzy zyskali bezpłatny dostęp do 105 nowych leków, także na schorzenia, których wcześniej wykaz nie obejmował. Krajowi Producenci Leków wskazują, jaki procent preparatów pochodzi z polskich fabryk.

Wraz z wejściem w życie nowej listy refundacyjnej od 1 marca 2021 r. seniorzy zyskali bezpłatny dostęp do 105 nowych leków, także na schorzenia, których wcześniej nie obejmowała lista 75 plus.

Bezpłatne leki dla seniorów mogą przepisywać lekarze rodzinni, a od stycznia 2021 r. również specjaliści oraz lekarze i uprawnione pielęgniarki w szpitalach. Na wykazie takich leków znajdują się te stosowane w chorobach przewlekłych, na które najczęściej zapadają starsze osoby.

Nowe schorzenia na liście 75 plus

Na wykaz bezpłatnych leków dla osób powyżej 75 roku życia resort zdrowia wpisał 105 nowych leków, w tym 27 zawierających nieobecne do tej pory na tej liście substancje czynne.

Znalazły się na nim leki stosowane m.in. w nietrzymaniu moczu, przewlekłej niewydolności nerek, zakażeniach dróg moczowych, migotaniu przedsionków, nadciśnieniu tętniczym, padaczce, chorobie nowotworowej z zajęciem kości, stwardnieniu rozsianym, jaskrze, zakażeniach grzybiczych i łuszczycy.

Do tej pory w obszarze dermatologii oraz problemów grzybiczych nie było żadnych leków na tej liście, a problemy te są częste w tej grupie wiekowej.

Ulga w portfelu

Do leków wpisanych na marcową listę 75 plus pacjenci dopłacali wcześniej od 2,32 zł do 40,10 zł za opakowanie. I choć kwota ta może wydawać się nieduża, to ze względu na to, że liczba leków przyjmowanych po 75 roku życia zwiększa się, zmiany te seniorzy odczują w swoich portfelach. Dostęp do bezpłatnych leków to ogromna ulga dla osób starszych, których często nie stać na wykupienie podstawowych i niezbędnych produktów leczniczych.

- Obserwujemy sukcesywne rozszerzanie dostępnych bezpłatnie dla seniorów opcji terapeutycznych, a tym samym dążenie ministra Macieja Miłkowskiego do dostosowania wykazu bezpłatnych leków do rzeczywistych potrzeb najstarszych członków społeczeństwa – mówi Krzysztof Kopeć, prezes PZPPF.