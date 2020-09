Lista antywywozowa: są na niej szczepionki przeciwko grypie

Ukazało się nowe obwieszczenie zawierające wykaz leków, które są zagrożone brakiem dostępności, objęte dodatkowym monitorowaniem oraz zakazem wywozu. Dodano do niego 5 pozycji, w tym refundowane szczepionki przeciwko grypie - podsumowuje serwis GdziePoLek.

Na najnowszej liście antywywozowej jest 306 pozycji.

Dołączone do wykazu pozycje to:

- żywa atenuowana szczepionka donosowa przeciwko grypie Fluenz Tetra;

- Influvac Tetra - inaktywowana szczepionka przeciwko grypie zawierającą antygen powierzchniowy. Do listy dołączono zarówno szczepionki konfekcjonowane pojedynczo, jak i w opakowaniu po 10 sztuk;

- Vaxigrip Tetra - inaktywowana szczepionka zawierająca rozszczepiony wirion. Podobnie - w postaci dawki pojedynczej, jak i w opakowaniu zawierającym 10 ampułkostrzykawek.

Jak dodaje serwis, w tym roku - wyjątkowo - Polaków nie trzeba zachęcać do szczepień. Pomimo, iż wakacje dopiero co się skończyły, ruszyli tłumnie do aptek z receptami na szczepionki. Jednak te rozeszły się jak przysłowiowe "świeże bułeczki" i w zasadzie już ich brakuje. Ci, którym nie udało się ich kupić, zapisują się na "listy kolejkowe", licząc na możliwość zakupu z kolejnej dostawy.

Jako pierwsza trafiła do aptek szczepionka Vaxigrip Tetra. Kolejne dostawy tego produktu planowane są po 10 września. Inne zarejestrowane na ten sezon szczepionki, mają trafić do dystrybucji nieco później. Influvac Tetra ma się pojawić w aptekach w październiku, Fluarix Tetra w listopadzie, a Fluenz Tetra ma być dostępny w aptekach w II połowie września.

