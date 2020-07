Litwa: dostęp do bezpłatnych leków może być utrudniony

Litwa do końca tego roku na ten cel przeznaczy ok. 3,7 mln. euro (Fot. Archiwum)

Na Litwie od 1 lipca osobom powyżej 75 roku życia przysługuje dostęp do bezpłatnych leków. Pacjenci mogą mieć jednak problem z ich otrzymaniem. Apteki nie mają jeszcze dostępu do systemu, który informowałby ich o tym, czy dany pacjent jest uprawniony do bezpłatnego uzyskania takich preparatów.

Od 1 lipca bezpłatne leki refundowane przysługują osobom powyżej 75 roku życia, a także osobom niepełnosprawnym oraz emerytom o niskich dochodach. Jednak jak podaje wileński portal, do aptek ta informacja nie dotarła. W pierwszych dniach lipca w aptekach może dochodzić do nieporozumień. Wdrożenie rozwiązań informatycznych przeciągnęło się w czasie i apteki nie mają dostępu do informacji o tym, czy pacjent jest uprawniony do bezpłatnych leków. Minister zdrowia Aurelijus Veryga zapewnia, że problemy mogą wystąpić tylko w pierwszych dniach lipca. Więcej: zw.lt

