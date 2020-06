Litwa: jest plan utworzenia sieci aptek państwowych

Na Litwie powstał pomysł utworzenia sieci państwowych aptek. Za takim rozwiązaniem jest premier tego kraju i minister zdrowia. Przeciwko - prywatni właściciele aptek, litewska izba aptekarska oraz Sejmowy Komitet ds. Zdrowia.

– Państwowe apteki to nie będzie jakaś nowa sieć aptek. Już dzisiaj każdy szpital ma tak zwaną szpitalną aptekę, gdzie leki mogą nabyć tylko pacjenci. To znaczy, że osoba z ulicy w takiej aptece nie może kupić sobie leków. Chcemy to zmienić, żeby w takiej aptece leki mogli nabyć wszyscy, nie tylko pacjenci tej placówki - wyjaśnia ideę sieci posłanka Agnė Širinskienė z Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych, w rozmowie z "Kurierem Wileńskim".

- W ten sposób zwiększy się konkurencja, a wszyscy wiedzą, że im większa jest konkurencja, tym ceny są niższe. Chcemy rozwiązać kolejny problem, to znaczy brak aptek w mniejszych regionach. Duże sieci aptek nie chcą działać w małych miejscowościach, bo się nie opłaca. Przez to cierpią pacjenci. Natomiast my chcemy, żeby państwowe apteki działały także w tych małych miejscowościach – dodaje.

Tymczasem nie popiera propozycji posłów z ramienia partii Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych.

– Założenie aptek państwowych zakłóciłoby sprawiedliwą konkurencję, leki na pewno nie byłyby tańsze. Obecnie prywatne apteki między sobą konkurują, robią różne zniżki, negocjują w sprawie cen na leki z producentami. Państwo tego robić nie będzie. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, budżet przeznaczony na służbę zdrowia powinien być wykorzystany do leczenia pacjentów, a nie na prowadzenia działalności gospodarczej - ocenia z kolei Aušrinė Armonaitė, członkini Sejmowego Komitetu ds. Zdrowia.

Przeciwna projektowi jest też Litewska Izba Aptekarska. Jej przedstawiciele twierdzą, że utworzenie aptek państwowych najmocniej uderzy w małe apteki pracujące na peryferiach. Apteki państwowe działałyby w wyjątkowych warunkach rynkowych. Nie ponosiłyby kosztów lokali, przechowywania leków i sprzętu, a pracownicy otrzymywaliby wynagrodzenia z budżetu państwa. Zdaniem izby, takie rozwiązanie nie zwiększy konkurencji na rynku aptecznym, ale ją zniekształci. Aptekarze wystosowali list do parlamentarzystów, w którym przekonują, że jedynym celem umożliwienia powstawania aptek państwowych jest chęć stworzenia całej ich sieci.

