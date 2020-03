Lubuska OIA do farmaceutów: musimy oszczędzać siły

Docierają do izby informacje o skracaniu godzin pracy aptek. To dobry kierunek. Zdecydowanie lepiej, żeby apteka utrzymała ciągłość pracy niż zamknęła się z powodu np. wyczerpania pracowników. Musimy oszczędzać siły - uważa Daria Wielogórska-Rutka, prezes Lubuskiej OIA.

Szefowa Lubuskiej OIA w Zielonej Górze przygotowała informację skierowaną do farmaceutów:

"Na początku chciałabym podziękować za postawę. W naszym województwie, na tę chwilę, jest zamknięta jedna apteka (z przyczyn od niej niezależnych) i jeden punkt apteczny. Pracownicy zostali oddelegowani do pracy w innych aptekach. Mimo trudności – trzymamy się, a pacjenci mają dostęp do leków.

Docierają do izby informacje o skracaniu godzin pracy aptek. To dobry kierunek. Zdecydowanie lepiej, żeby apteka utrzymała ciągłość pracy (ze względu na dobro pacjentów, ale i kwestie ekonomiczne) niż zamknęła się z powodu np. wyczerpania pracowników. Musimy oszczędzać siły. Nikt nie wie, jak długo przyjdzie nam funkcjonować w takich warunkach. Proszę jednocześnie, żeby na bieżąco informować Izbę Aptekarską, WIF i Starostwo Powiatowe.

Kolejna kwestia to środki odkażające dla aptek. Każda apteka powinna otrzymać z Ministerstwa Zdrowia płyn odkażający TRISEPT MAX - 5 litrów. Jeśli ktoś jeszcze nie otrzymał, proszę upominać się w swoich hurtowniach. Gdyby wystąpiły jakieś problemy – proszę o kontakt z biurem izby.

Następna sprawa to elektroniczne zestawienia refundacyjne. NFZ apeluje o wysyłanie tą drogą zestawień podpisanych elektronicznie. Bardzo długo zabiegaliśmy o taką możliwość i warto obecnie z niej skorzystać. Korzyści są wymierne. Szybsze rozliczenie refundacji bezpośrednio wpływa na kondycję aptek, brak konieczności wysyłania lub zawożenia dokumentacji papierowej zmniejsza ilość pracy, a dodatkowo w sytuacji zagrożenia koronawirusem – im mniej kontaktów, tym lepiej. Dlatego zachęcam również ze swojej strony do takiej formy. W ostatnim okresie refundacyjnym 1/3 aptek w ten sposób rozliczyła się z NFZ.

Przesyłamy Państwu oferty handlowe, które docierają do Izby. Część z Państwa reaguje oburzeniem na np. wysokie ceny oferowanych rozwiązań. Niestety, na poziomie izby nie jesteśmy w stanie analizować cen ani przydatności rozwiązań. Przekazujemy to Państwu tylko dla ułatwienia i do ewentualnego wykorzystania. Napływają do nas kolejne oferty – również proponowane przez farmaceutów. Będziemy nadal je przesyłać do Państwa wiadomości, nie rekomendując żadnej z firm.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek inne problemy czy sugestie, bardzo proszę o kontakt z biurem izby lub ze mną. W miarę możliwości postaramy się pomóc.

Życzę sił, wytrwałości i zdrowia przede wszystkim! Dbajcie Państwo o siebie!!!"

