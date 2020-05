Lubuska OIA podsumowuje zasady wystawiania recept przez farmaceutów

Lubuska OIA przygotowała zestaw informacji dotyczących wystawiania recept farmaceutycznych – zarówno tych dla pacjentów, jak i refundowanych recept pro familia i pro auctore.

Izba przypomina, że recepty farmaceutyczne dla pacjentów są wystawiane tylko w aptece i zasadniczo elektronicznie. Zwalnia z tego jedynie brak dostępu do platformy P1.

Na recepcie farmaceutycznej dla pacjenta można wystawić lek na 180 dni w wersji elektronicznej i na 120 dni w wersji papierowej. Dotyczy to różnych sytuacji i potrzeb pacjentów, nie tylko stanów nagłych i zagrażających życiu.

Z kolei recepty PF i PA to kolejne ułatwienie. Jednak znowu pojawia się kilka ważnych spraw. Pierwsza kwestia, to kto jest rodziną, dla której można wypisywać recepty refundowane, w jakich okolicznościach i na jakiej podstawie. Kolejna sprawa to prowadzenie ewidencji i dokumentacji wystawionych recept.

Pewne trudności sprawia też strona techniczna. Recepty refundowane PF i PA wystawiane są na gabinet.gov.pl.

Całość komunikatu: https://www.facebook.com/