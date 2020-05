ŁUKASIEWICZ i Celon Pharma: wspólny program rozwoju terapii przeciw COVID-19

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ i Celon Pharma S.A. rozpoczęły wspólny program badawczy obejmujący prace nad określeniem potencjału terapeutycznego znanych leków i substancji czynnych (oraz ich kombinacji) dla zbadania ich wpływu na wirus SARS-CoV-2.

W ramach projektu podmioty opracują molekuły specyficznie targetujące w elementy wirusa SARS-CoV-2, co w dłuższej perspektywie pozwoliłoby na opracowanie leku posiadającego potencjał terapeutyczny przeciw chorobom wywoływanym przez wirusy.

Planują też przeprowadzenie rozwoju przedklinicznego i klinicznego wybranych kandydatów na terapie oraz zabezpieczenie ich dostępności na potrzeby pacjentów w Polsce.

Do programu badawczego ŁUKASIEWICZ wniesie potencjał naukowy i doświadczenie w inżynierii genetycznej, nowych systemów ekspresji genów, diagnostyki genomu, przeciwciał monoklonalnych i wytwarzania wysokooczyszczonych związków o działaniu biologicznym i o strukturze białkowej, a także chemii związków działających leczniczo.

Do prac zostaną wykorzystane także wiedza i doświadczenie m.in. w biotechnologii oraz opracowywaniu i wdrażaniu technologii substancji biologicznie czynnych, w obszarze badań przedklinicznych z toksykologią, biodostępnością i równoważnością biologiczną.

Celon Pharma S.A. wniesie do projektu kompetencje w wytwarzaniu leków w tym leków antywirusowych, doświadczenie w opracowywaniu i rozwoju innowacyjnych leków oraz gotowość do podjęcia testów in vitro, in vivo. Wykorzysta też doświadczenie w przygotowywaniu, organizacji i prowadzeniu badań klinicznych innowacyjnych leków, a także w produkcji oraz rejestracji leków na rynkach krajowym i zagranicznych.