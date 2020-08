Łukasz Szumowski rezygnował ze stanowiska. Podał powody swojej dymisji

Minister zdrowia Łukasz Szumowski podał się do dymisji. Tę informację przekazał podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Ministerstwie Zdrowia we wtorek (18 sierpnia). Jak przekonywał, odejście planował już wcześniej, ale pozostał na stanowisku o pół roku dłużej ze względu na pandemię koronawirusa.

- Dżentelmeńska umowa między mną a premierem była taka, bym zakończył kilka spraw ważnych dla Polski - mówił minister Szumowski informując o swojej dymisji dziennikarzy.

- Dzisiaj składam rezygnację z funkcji ministra zdrowia. Nigdzie nie znikam, nie odchodzę, pozostaje posłem, pozostaję przestrzeni publicznej, będę pełnił funkcje publiczne. Oczywiście wracam do zawodu, chciałbym wrócić do instytutu, do kliniki, chciałbym leczyć pacjentów - powiedział.

Minister: odejście miałem w planach od stycznia

Decyzja ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego nastąpiła dzień po złożeniu dymisji przez wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego.

Minister Szumowski pytany przez dziennikarzy, czy zna swojego następcę, odpowiedział, że wskazanie kandydatury nowego ministra zdrowia to decyzja premiera. - Nie będę się na ten temat wypowiadał - mówił. Dodał, iż jeśli nowy minister będzie go o to prosił, to "służy radą". - Po mojej rezygnacji formalnie władzę w resorcie służby zdrowia przejmuje na razie premier - wyjaśnił.

Szumowski podkreślił, iż jest przekonany, że jego następca "na pewno niezwykle kompetentny ekspert będzie mógł teraz ten system - który zbudowaliśmy reagując na rzecz niespotykaną, jak taka epidemia od stu lat takiej nie było - poprowadzić dalej".

Wyjaśnił, że teraz będzie pracował jako parlamentarzysta, jako szef kliniki w Instytucie Kardiologii w Aninie. - Trochę mi tego brakowało przez 4 lata - mówił.

Jak powiedział Szumowski, odejście ze stanowiska ministra zdrowia miał w planach od stycznia - lutego, "po zamknięciu istotnych tematów, jak na przykład informatyzacja ochrony zdrowia". - Covid pokrzyżował te plany - mówił, zaznaczając, że o jego zamiarach od początku wiedział premier, prezes Kaczyński i prezydent.

- Moja decyzja wynika w dużym stopniu z przesłanek osobistych. Miałem zobowiązania, termin do którego miałem kierować ministerstwem, który ze względu na Covid przedłużył się o pół roku - powiedział prof. Szumowski. - Termin mojego odejścia był uzgadniany od dwóch tygodni - dodał.