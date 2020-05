Łukasz Szumowski: stary świat już nie wróci

Za kilka dni z resortu zdrowia wyjdzie rozporządzenie w sprawie listy laboratoriów, które choćby komercyjnie mogą wykonywać testy. Będą musiały przejść proces walidacji. Chcemy, żeby robić testy, które będą w pełni wiarygodne - mówi minister zdrowia, Łukasz Szumowski.

Minister Zdrowia w rozmowie z "Rzeczpospolitą" ocenił, że na jesień może przypadać szczyt zachorowań.

- Przesuwamy szczyt do przodu wypłaszczając go. W ostatnich modelach, które otrzymałem szczyt zakażeń był na jesieni - powiedział. - Izolując się, eliminujemy drastyczną ilość chorych naraz, ale przesuwamy szczyt w czasie. Epidemia zaczęła się wymykać modelom. W innych państwach europejskich ilość przypadków zaczęła spadać. My jesteśmy przesunięci o dwa tygodnie, a do tego idziemy zupełnie inną, mniejszą skalą wzrostów. Oni zaczęli spadać, a my wypłaszczyliśmy. Później powinno i u nas zacząć spadać. Może za dwa tygodnie - wskazał minister.

Jak tłumaczył, Polska ma porównywalną liczbę wykonywanych testów na populację, jak Francja czy Wielka Brytania.

- Dzięki szybkiemu działaniu mieliśmy czas, by przygotować szpitale, uzbroić laboratoria, dać im testy i przygotować do pracy. Mamy sto laboratoriów, które mogą zrobić 25 tys. testów na dobę - mówił. - Dziś powinniśmy robić około 20 tys. testów na dobę. Próbujemy zachęcać do testowania, wysłałem listy do dyrekcji szpitali z apelem o testowanie personelu medycznego - dodał Szumowski.

Odniósł się także do kwestii dostępności testów dla przeciętnego obywatela, który będzie chciał się przebadać.

- Jeżeli mamy test, który ma skuteczność na poziomie 95 proc., jak testy genowe, to przy powszechnych przesiewowych testach istnieje zagrożenie chaosu informacyjnego związanego z tą 5-proc. możliwością wyników fałszywych, których skala przy powszechnym testowaniu będzie duża. Ryzyko jest, że położymy zdrowych wśród chorych. Za kilka dni z MZ wyjdzie rozporządzenie w sprawie listy laboratoriów, które choćby komercyjnie mogą wykonywać testy. One będą musiały przejść proces walidacji. Chcemy, żeby robić testy, które będą w pełni wiarygodne. Tu musi być jakość. Zakładam, że pewien odsetek testów laboratoria komercyjne będą musiały zaoferować publicznie - mówił minister.