Luzowanie obostrzeń: kina, teatry, hotele. Co jeszcze?

Przedstawiamy nasze decyzje dotyczące ewentualnych luzowań i funkcjonowania gospodarki w reżimie sanitarnym na kolejne 2 tygodnie. Nastąpi otwarcie hoteli, miejsc noclegowych do 50% obłożenia miejsc noclegowych. Podobnie z kinami i teatrami - mówi Mateusz Morawiecki.

Przez cały tydzień wsłuchiwaliśmy się w głosy środowisk gospodarczych, ekspertów i Rady Medycznej. Od wielu tygodni obserwujemy stabilizację zachorowań, mamy sytuację lepszą jeśli chodzi o poziom zajętości łóżek covidowych i respiratorowych. Liczba zgonów jest cały czas niepokojąca i dlatego możemy dzisiaj mówić jedynie o kruchej stabilizacji - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej (5 lutego).

Dodał: - Widać, jak agresywnie zachowuje się wirus i że musimy postępować bardzo ostrożnie, nie możemy sobie pozwolić na zbytnie luzowanie. Stopniowość jest podstawową cechą charakterystyczną naszego postępowania, sprawdzamy jakie są dane pandemiczne.

Po 2 tygodniach od wdrożenia nowych zasad mamy pewien punkt sprawdzenia, jak zachowuje się wirus w odniesieniu do liczby zachorowań, liczby zgonów, zajętych łóżek covidowych i respiratorów, jakie jest tempo szczepień.

Nasze decyzje będą obowiązywać przez 2 tygodnie od przyszłego piątku, żeby wszyscy mogli się odpowiednio przygotować do zmian, ale już teraz musimy być gotowi na różne warianty. COVID-19 jest nieprzewidywalny.

W połowie lutego otworzymy część miejsc, które do tej pory były niedostępne i tak nastąpi otwarcie hoteli, miejsc noclegowych do 50% obłożenia miejsc noclegowych. Podobnie z kinami i teatrami - do 50% dostępnych miejsc.

Wirus najlepiej rozprzestrzenia się w pomieszczeniach zamkniętych, dlatego dopuszczamy wszelką aktywność sportową na terenach otwartych.

Restauracje, siłownie, kluby fitness i część działalności gospodarczych zostaje nadal zamknięta.

Wicepremier Piotr Gliński dodał:

Podsumowujac decyzje dot. kultury i sportu - otwieramy od 12 lutego, warunkowo na 2 tygodnie w reżimie sanitarnym, kina, teatry, filharmonie i opery przy warunku podstawowym - wypełnieniu do 50% widowni i maseczkach.

Otwieramy sport na zewnątrz, korty, sport amatorski na świeżym powietrzu, stoki narciarskie i baseny. Apelujemy o odpowiedzialność - reżim sanitarny musi być bezwzględnie przestrzegany.