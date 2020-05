Maciej Miłkowski: docelowo powinno być mniej aptek

Jesteśmy jednym z najbogatszych państw Europy, bo dysponujemy jedną z największych sieci placówek aptecznych. Nie ma konieczności tworzenia nowych. Oczywiście są miejsca, gdzie ich brakuje, ale docelowo powinno być mniej aptek - mówi Maciej Miłkowski.

- W czasie pandemii był problem z dostępnością farmaceutów w aptece. Był to okres kiedy część z nich była niedostępna. Choć wiemy, że ta sytuacja była problemem też przed pandemią. Docierały do nas sygnały, że podczas pracy nocnej w aptece nie zawsze był farmaceuta - ocenił wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski.

Dodał: - Drugi element, to zabezpieczenie personelu aptecznego. Tu mieliśmy dużo wniosków, by to unormować prawnie. Mocno zareagowała NIA, która wydała zalecenia i zdecydowana większość aptek do tego się zastosowała.

- Jesteśmy jednym z najbogatszych państw Europy, bo dysponujemy jedną z największych sieci placówek aptecznych. Wydaje się nam, że jednak zabezpieczenie aptek jest zdecydowanie wystarczające. Nie ma konieczności tworzenia nowych. Oczywiście są miejsca, gdzie ich brakuje, ale docelowo powinno być mniej aptek - ocenił.

27 maja br. odbyła się na debata online: „Rynek apteczny po koronawirusie”, której organizatorem był Dziennik Gazeta Prawna.

W debacie wzięli udział:

-Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski

-Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków

-Prezes Zarządu Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET Marcin Piskorski

-Członek zarządu, dyrektor finansowy sieci aptek Gemini Adam Błażeczek|

-Partner w kancelarii prawnej Domański Zakrzewski Palinka Tomasz Kaczyński

Zagadnienia poruszane podczas debaty obejmowały m.in. kwestie:

-sprzedaży wysyłkowej leków

-podatków płaconych przez sieci apteczne i indywidualne apteki

-liczby aptek w Polsce i wpływie „Apteki dla Aptekarza” na rynek farmaceutyczny

-wolności gospodarczej na rynku farmaceutycznym

-roli farmaceutów w systemie ochrony zdrowia

NIA zamieściła nagranie z tego spotkania: https://www.nia.org.pl/