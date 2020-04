Maciej Miłkowski o organizacji pracy w aptece w czasie pandemii

W zdecydowanej większości szyby ochronne zostały zamontowane lub została dokonana odpowiednia reorganizacja wydawania leków przez personel apteki przez okienka podawcze - ocenia wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Wiceminister podkreśla odpowiadając na interpelację poselską ws. zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom aptek i punktów aptecznych, że pracownicy aptek i punktów aptecznych w związku z obsługą pacjentów są szczególnie narażeni na ryzyko zawodowe wynikające z występowania w ich środowisku pracy czynników chorobotwórczych.

Zdaniem Miłkowskiego, w obecnej sytuacji epidemiologicznej należy podejmować możliwe do realizacji działania ograniczające ryzyko zakażeń polegające, m.in. na wdrażaniu procedur ograniczających liczbę pacjentów oczekujących w izbie ekspedycyjnej do koniecznego minimum i wytyczanie dla nich stref buforowych, sprzedaż w wyznaczonych strefach lub za pośrednictwem okienek do sprzedaży nocnej lub montaż szyb przy ladzie ekspedycyjnej.

- Wdrażanie zalecanych wytycznych pozwala pacjentom na zachowanie stałego dostępu do leków, często ratujących zdrowie i życie, przy jednoczesnym ograniczeniu potencjalnego ryzyka dla personelu aptek. Jednocześnie pozwala to samym pacjentom na zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem - wskazuje wiceminister.

Przypomina, że NIA i GIF w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia wydali stosowne komunikaty zawierające wytyczne dla aptek i punktów aptecznych wskazujące jak zmniejszyć ryzyko zakażenia koronawirusem. - Niemniej jednak prowadzenie procedury legislacyjnej wraz z wprowadzeniem odpowiedniego okresu vacatio legis dla dostosowania aptek do ewentualnych wymogów ustawowych byłoby w obecnej sytuacji nieuzasadnione i nielicujące z wymogami efektywności i szybkości działania w aktualnej trudnej sytuacji epidemiologicznej - tłumaczy Maciej Miłkowski.

Zaznacza, że obecnie nie ma np. norm zakazujących montowania szyb w aptekach. Jeżeli zatem podmiot prowadzący aptekę ma możliwość, aby bez szkody dla stanu zabezpieczenia pacjentów w leki i inne towary dostępne w aptece w sposób sprawny dokonać montażu szyb ochronnych, to Minister Zdrowia stoi na stanowisku, że takiej modyfikacji należy bezwzględnie dokonać. W ocenie Miłkowskiego, będzie to działanie nakierowane na ochronę zarówno pacjentów oraz samych pracowników apteki.