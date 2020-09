Maciej Miłkowski: prowadzimy rozmowy z NFZ, aby zabezpieczyć środki na OF

Rozmawiamy z NFZ, aby zabezpieczyć środki na finansowanie opieki farmaceutycznej. Planujemy, aby część opieki była finansowana ze środków publicznych – powiedział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Wiceminister Miłkowski, w wywiadzie dla "Aptekarza Polskiego" przypomniał, że w zakresie opieki farmaceutycznej, trwają prace zespołu powołanego przez ministra zdrowia. - Jestem przewodniczącym tego zespołu. W pracach aktywnie uczestniczy Naczelna Izba Aptekarska oraz eksperci tego rynku. Współpracują z lekarzami POZ i specjalistami.

- Rozmawiamy także z NFZ celem zabezpieczenia środków na finansowanie opieki farmaceutycznej. Nie wiemy jeszcze dokładnie w którym zakresie, ale na pewno kierunek jest taki, aby część tej opieki była finansowana ze środków publicznych. I tak jak dzieje się to w innych przypadkach dotyczących świadczeń zdrowotnych, w zakresie kryteriów włączenia pacjenta do OF, gdzie można to świadczenie rozliczyć, gdzie jest dokumentacja medyczna.

- Pracujemy nam tym, aby ta dokumentacja medyczna była w zupełnie innej formie. Apteki, jako pierwsze podmioty, przeszły na elektroniczne recepty. Tej dokumentacji jest więc znacznie mniej. W związku z tym wprowadzając opiekę farmaceutyczną chcemy iść w tym samym kierunku.

