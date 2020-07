Mapy potrzeb zdrowotnych 2020. MZ instruuje, jak się po nich poruszać

MZ opublikowało interaktywne aplikacje do map potrzeb zdrowotnych, które pozwolą użytkownikom na sprawniejsze poruszanie się po analizach. Dzięki nim można znaleźć informacje dotyczące m.in. poz, leczenia szpitalnego czy dostępnych programów lekowych.

Mapy potrzeb zdrowotnych to opracowania, publikowane regularnie od 2015 roku, z najważniejszymi danymi o systemie ochrony zdrowia. Ich publikacja jest potrzebna do oceny sytuacji oraz zidentyfikowania obszarów, które wymagają zmian. Stanowią one bazę danych i analiz dla instytucji i osób z obszaru ochrony zdrowia m.in. Ministerstwa Zdrowia, NFZ, samorządów, dyrektorów szpitali czy przychodni.

- Do tej pory mapy potrzeb zdrowotnych były „opasłymi” księgami, których analiza była przeprowadzana jedynie przez najbardziej zagorzałych analityków systemu ochrony zdrowia. Jednak dla wielu odbiorców były zbyt obszerne i nieczytelne. W ostatnim czasie poświęciliśmy mnóstwo sił, żeby to zmienić i sprawić, by mapy stały się użytecznym, nowoczesnym, interaktywnym narzędziem wykorzystywanym do zarządzania w obszarze zdrowia dla różnych grup decydentów, ekspertów i praktyków. Tym samym dołożyliśmy kolejną „cegiełkę” do informatyzacji w sektorze zdrowia – powiedział Sławomir Gadomski, wiceminister zdrowia, od prawie roku nadzorujący projekt map potrzeb zdrowotnych.

Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii MZ, Jakub Adamski, kierujący projektem „Mapy potrzeb zdrowotnych”, podkreśla, że zmiany miały na celu poprawę czytelności map oraz umożliwienie łatwego i praktycznego wykorzystania ich przez zainteresowanych.

– Omawiane w mapach zagadnienia często są złożone i wielowymiarowe, dlatego ich analizę ułatwiają szybkie i nowoczesne narzędzia do wizualizacji danych, jednocześnie pozwalające na interaktywną i przyjazną formę prezentacji. Przygotowaliśmy kilkanaście takich narzędzi, obejmujących m.in. sprzęt, kadry czy opiekę długoterminową, dzięki którym można w prosty sposób zapoznać się z poszukiwanymi informacjami – podkreślił Adamski.