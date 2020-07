Marcin Wiśniewski: chodzi o nieomijalną sankcję dotyczącą niezależności zawodowej farmaceuty

Dlaczego za naruszenie niezależności zawodowej farmaceuty nie grozi żadna sankcja? - pyta posłanka Marcelina Zawisza. Projekt UoZF mówi o tym, że farmaceuta jest niezależny, ale sankcja za złamanie jest dziurawa jak sito - dodaje Marcin Wiśniewski, szef ZAPPA.

Posłanka zapytała o niezależność zawodową farmaceuty podczas posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.

Zabierający głos podczas posiedzenia Marcin Wiśniewski, szef ZAPPA, nawiązał do tego pytania: - Chcę wzmocnić ten temat, bo moim zdaniem, jest jednym z najważniejszych zapisów tej ustawy. Chodzi o gwarancję niezależności farmaceuty. Większość krajów europejskich prawem zabrania budowania sieci aptecznych, nie dopuszcza do prowadzenia aptek osób spoza zawodu farmaceuty, wymaga wysokich kwalifikacji zawodowych. Właśnie z uwagi na niezależność.

- Polska jest jedynie chyba jedynym krajem, gdzie farmaceuta pracujący w sieciach aptecznych realizuje plany sprzedażowe. Musi wypchnąć z apteki setki opakowań nikomu niepotrzebnych preparatów tylko dlatego, że danej sieci się to opłaca - dodał.

- To jest praktyka powszechna w Polsce, ale jest ze szkodą dla pacjenta. Projekt mówi o tym, że farmaceuta jest niezależny, ale sankcja za złamanie jest dziurawa jak sito. Wnoszę o to, by MZ przygotował wyraźną i nieomijalną sankcję dotyczącą niezależności zawodowej farmaceuty - zaapelował.