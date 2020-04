Marek Tomków: wyznaczenie sztywnych cen zablokuje spekulantów

Apelujemy do rządu o wprowadzenie sztywnych cen, żeby blokować spekulantów - mówi wiceprezes NRA, Marek Tomków. Zaznacza, że jest to kwestia jednego obwieszczenia Ministerstwa Zdrowia.

W rozmowie z Interią wiceszef Naczelnej Rady Aptekarskiej przyznał, że problem z brakiem personelu jest coraz bardziej odczuwalny.

- Sporo aptek się zamyka. Na pewno mamy coraz więcej tych, które skracają godziny pracy. Właściciele nie są w stanie zapewnić pełnej obsady personelu fachowego. Mówimy o sfeminizowanym zawodzie. Mamy osoby objęte kwarantanną, na zwolnieniach lekarskich, wielu farmaceutów korzysta z prawa opieki nad małymi dziećmi. Ludzie są też najzwyczajniej w świecie przemęczeni - powiedział Marek Tomków.

Dodał, że na ten moment nie ma precyzyjnych danych o zakażeniach wśród farmaceutów, natomiast coraz częściej docierają do Izby informacje o aptekach objętych kwarantanną.

- Mówimy o kilkudziesięciu aptekach. Mamy farmaceutów zakażonych COVID-19, ale na szczęście nie słychać, żeby choroba była związana z naszą pracą. Są za to przypadki, kiedy ktoś zakaził się od męża, który przebywał we Włoszech - tłumaczył.

- Nie mamy informacji o nikim, kto byłby hospitalizowany. Jest jednak za wcześnie mówić, że ciągle tak będzie. Bo cały czas jesteśmy na początku epidemii. Proszę wziąć pod uwagę, że tylko w marcu apteki przyjęły ponad 40 mln ludzi. W ciągu trzech najcięższych dni do aptek ruszyło ponad 10 mln pacjentów. Pierwszą falę wytrzymaliśmy - podkreślił Marek Tomków. Przyznał jednak, że "gdybyśmy mieli porównać aptekarzy do wałów przeciwpowodziowych, powiedziałbym, że one zaczęły przeciekać i nie są tak mocne jak na początku".

Wiceprezes NRA odniósł się także do niedawno opublikowanego materiału, w którym sugerowano, że aptekarze nieuczciwie zarabiają na pacjentach.

- Materiał był oburzający i nieprawdziwy. Na takiej podstawie pacjenci wyrabiają sobie opinię o spekulantach wśród farmaceutów. To absurd! Gdyby dzisiaj farmaceuci chcieli robić takie rzeczy, byłaby to spektakularna próba samobójcza. Pacjenci mają dobrą pamięć - zaznaczył.