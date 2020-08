Mariusz Politowicz ws. dyżurów: kto miał w tym czasie pracować?

Utrzymanie apteki ze sprzedaży czegoś co kosztuje kilka, kilkanaście złotych w ciągu nocy, nie jest możliwe. Skutkiem tego jest bankructwo apteki, czyli za dnia też jej nie będzie - tłumaczy farmaceuta Mariusz Politowicz.

W środę, 26 sierpnia, informowaliśmy, że jedyna apteka we Włocławku, która pełniła dyżury całodobowe, z uwagi na braki kadrowe, musiała z nich zrezygnować. Jest obecnie otwarta do godziny 21:00. WIF w reakcji na zaistniałą sytuację, wezwał placówkę do przywrócenia nocnych dyżurów.

Do problemu jakim są nocne dyżury aptek, a właściwie ich brak, odniósł się na łamach portalu Włocławek Mariusz Politowicz, członek Naczelnej Rady Aptekarskiej.

- Źródłem wszelkich problemów jest artykuł 94 Prawa Farmaceutycznego, którego geneza sięga czasów PRL. Wtedy apteki były państwowe i państwo płaciło za dyżury nocne. Nie były to duże pieniądze, ale były. Po 1989 r., po uwolnieniu gospodarki, państwowy CeFarm, bo apteki należały jeszcze do skarbu państwa , zauważył, że nocne dyżury są nieopłacalne i po prostu ich zaprzestał. Zaczęły tworzyć się prywatne apteki, a zapis o dyżurach nocnych pozostał - wyjaśnia farmaceuta.

Jak wskazuje, liczba magistrów farmacji, czyli osób uprawnionych do samodzielnej pracy, czy wręcz przebywania w aptece, nie wzrosła tak bardzo jak liczba samych aptek. Z prostej arytmetyki wynika, że magistrów farmacji przypadających na jedną aptekę jest coraz mniej. Statystycznie na jedną aptekę w Polsce przypada 1,78 magistrów farmacji, z czego 83% to kobiety.

- Zwolnienia chorobowe, opieka nad dziećmi, urlopy, także macierzyńskie i wychowawcze są nieuchronne. Obecnie doszyły urlopy wynikające ze specustawy dot. COVID-19. Kto miał w tym czasie pracować? - pyta retorycznie.

- Utrzymanie apteki ze sprzedaży czegoś co kosztuje kilka, kilkanaście złotych w ciągu nocy, nie jest możliwe. Skutkiem tego jest bankructwo apteki, czyli za dnia też jej nie będzie - zaznacza Mariusz Politowicz.