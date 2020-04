Matura 2020: MEN o terminach egzaminów maturalnych

Obecne warunki epidemiczne nie pozwalają na odwieszenie działalności szkół. Zdecydowaliśmy o dalszym ograniczeniu działalności tych placówek - do 24 maja - powiedział minister edukacji narodowej, Dariusz Piontkowski.

Przedłużenie zawieszenia zajęć w szkołach potrwa do 24 maja.

Egzamin maturalny się odbędzie, podobnie egzamin ósmoklasisty.

- Wyznaczyliśmy daty dość odlegle i bezpieczne. Matura 2020 rozpocznie się 8 czerwca. Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie będzie części ustnej. Będą to tylko egzaminy pisemne - dodał minister.

Jeśli chodzi o matury 2020 resort przewiduje także egzamin dodatkowy dla osób, którym nie pozwolą wyjątkowe warunki czy kondycja zdrowotna. Będzie to na początku lipca. Poprawki egzaminów maturalnych planowane są na początek września.

16-18 czerwca odbędzie się egzamin ósmoklasisty.

Terminy egzaminów zawodowych:

22 czerwca - 9 lipca egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w formule 2012 i 2017.

17-28 sierpnia egzamin zawodowy w formule 2019.

- Mamy nadzieję, że sytuacja epidemiczna pozwoli na to by egzaminy się odbyły, z zachowaniem rygoru bezpieczeństwa. Ta dzisiejsza decyzja pokazuje dużą perspektywę, daje czas maturzystom i ósmoklasistom na przygotowanie się do egzaminów - dodał minister edukacji.

Z kolei Wojciech Murdzek, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zapowiedział, że proces rekrutacji w szkolnictwie wyższym będzie nieco zmodyfikowany - z uwagi na to, że terminy wyników matur będą przesunięte.

- Te terminy jednak pozwalają, by rok akademicki rozpoczął się w normalnym trybie - ocenił.

Dodał, że do 24 maja zawieszona jest działalność dydaktyczna na uczelniach. - Prace naukowo-badawcze mogą się dalej toczyć, oczywiście z zachowaniem warunków bezpieczeństwa. Stawiamy bezpieczeństwo na pierwszym miejscu.

Minister zdrowia, Łukasz Szumowski podsumował: - Będziemy analizować medyczne skutki pierwszego etapu zdejmowania obostrzeń. Pamiętajmy, że nadal wszystko zależy od nas, od tego czy zachowujemy dystans społeczny. Egzaminy w szkołach będą przeprowadzone z zachowaniem tego dystansu.