Mazowieckie i lubuskie wchodzą do strefy o zaostrzonych restrykcjach

Cztery województwa będą w strefie o zaostrzonych restrykcjach (fot. MZ)

Przypominamy, że od jutra, czyli 15 marca, województwo mazowieckie i lubuskie wchodzi do stref o zaostrzonych restrykcjach. Co to oznacza dla mieszkańców?

Resort zdrowia podjął decyzję o zaostrzeniu zasad bezpieczeństwa w województwie mazowieckim i lubuskim od najbliższego poniedziałku, czyli 15 marca. W ubiegłym tygodniu zdecydowano też o przedłużeniu zaostrzonych zasada na Warmii i Mazurach. Na Pomorzu, zgodnie z planem, zasady zaczną obowiązywać od 13 marca. Okres zaostrzenia obostrzeń, we wszystkich tych województwach, potrwa do niedzieli 28 marca. W pozostałych regionach Polski przedłużamy dotychczasowe zasady bezpieczeństwa do 28 marca. Wygląda to więc tak:

- woj. warmińsko-mazurskie – obostrzenia przedłużone do 28 marca

- woj. pomorskie – od 13 do 28 marca

- woj. mazowieckie – od 15 do 28 marca

- woj. lubuskie – od 15 do 28 marca Z czym to się wiąże dla mieszkańców?

Zakaz działalności dla takich podmiotów, jak: - baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej);

- sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna

- hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych – dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu);

- galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie.

- teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online);

- kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury);

- stoki narciarskie

- kluby fitness i siłownie

- obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności). Włączenie danego województwa do czerwonej strefy jest uzasadniane wysokim poziomem liczby osób zamieszkujących te województwa zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w przeliczeniu na 100 000 mieszkańców.

