Medycyna podróży w aptece u farmaceuty?

W Wielkiej Brytanii w aptece można skorzystać z usługi z zakresu tzw. medycyny podróży. - Podczas konsultacji rozmawiamy o różnych zagrożeniach, którym można zapobiec np. dzięki szczepieniom. Choć nie w każdym przypadku szczepienia są niezbędne - opowiada farmaceutka.

Wpierw co na ten temat mówi opracowanie "Świadczenia farmaceutyczne dostępne w aptece ogólnodostępnej w Wielkiej Brytanii" (Farmacja Polska, Tom 75 · nr 10 · 2019): jest to świadczenie dostępne dla pacjentów za opłatą. Tzw. Travel Health Clinics, czyli klinika dla podróżników, zlokalizowana w aptekach, gdzie pacjenci mogą uzyskać porady np. odnośnie szczepień (m.in. cholery, krztuśca, tężyczki, Polio, WZW A i B) i profilaktyki malarii. Leki na malarię i zalecane szczepienia mogą być wydawane i administrowane w danej aptece po konsultacji z farmaceutą na podstawie recepty wypisanej przez farmaceutę posiadającego odpowiednie kwalifikacje, Independent Prescriber lub lekarza współpracującego z apteką. Konsultacja trwa ok. 30 minut, w ciągu których sprawdzany jest stan zdrowia pacjenta, przyjmowane przez niego leki i ocena, czy potrzebuje szczepień i profilaktykę antymalaryczną.

A co mówi farmaceutka, która oferuje "Travel health service"? Serwis thepharmacist.co.uk przeprowadził wywiad.

Jak informuje farmaceutka, do udziału w programie skłoniła ją chęć przeprowadzania konsultacji dotyczących oceny ryzyka związanego z podróżą: - Przychodzą do nas różni ludzie: niektórzy są już naszymi pacjentami, niektórzy są kierowani z gabinetów lekarskich, inni trafiają dzięki informacjom w mediach społecznościowych. Najczęstszym sposobem jest jednak poczta pantoflowa. Niektórzy podróżnicy są z nami od lat.

Jak wyjaśnia, takie wizyty są rezerwowane wcześniej przez osoby wybierające się w podróż. - Następnie wysyłamy im e-mailem formularze wstępnej oceny, aby mogli wypełnić plan podróży i swoją historię medyczną - mówi farmaceutka.

- Podczas konsultacji rozmawiamy o różnych zagrożeniach, którym można zapobiec np. dzięki szczepieniom. Choć nie w każdym przypadku szczepienia są niezbędne. Chodzi też o zwrócenie uwagi na inne niebezpieczeństwa - wyjaśnia dodając, że apteka oferuje m.in. środki odstraszające owady, kremy przeciwsłoneczne i leki "na biegunkę".