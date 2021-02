Medyczna marihuana: w marcu ruszy instalacja linii do wytwarzania

Spółka CanPoland zapowiada uruchomienie do końca 2021 roku czterech strategicznych linii biznesowych: hurtowni farmaceutycznej, przepakowni leków, wytwarzanie medycznej marihuany i wytwarzanie produktów w ramach zleceń typu "private label".

CanPoland chce pozyskać od inwestorów społecznościowych kwotę 4,4 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Pozyskane od inwestorów środki w kwocie 1,5 mln zł CanPoland chce przeznaczyć na dokończenie instalacji linii produkcyjnej oraz 2 mln zł na zakup surowca do wytwarzania medycznej marihuany. W planie jest także organizacja w ramach telemedycyny klinik skupiających lekarzy specjalistów z dziedzin, w których zastosowanie znajduje lecznicza marihuana, m.in. onkologii czy neurologii. Na ten cel firma chce przeznaczyć 0,5 mln zł z emisji akcji. Pozostałe środki w kwocie ok. 400 tys. zł pomogą spółce w trwających już przygotowaniach do wejścia na NewConnect.

Firma ma zezwolenia na obrót tzw. medyczną marihuaną w Polsce i sprzedaż zagranicznym odbiorcom. Właśnie kończy prace nad linią produkcyjną. Zapisy na akcje w kampanii promowanej na Crowdway.pl ruszą 9 lutego. Dzień wcześniej spółka udostępni szczegóły emisji. Firma w 2022 roku planuje debiut na NewConnect – już jest zgoda WZA.

CanPoland jest pierwszą firmą farmaceutyczną z polskim kapitałem, która prowadzi handel międzynarodowy medyczną marihuaną i uruchamia w Polsce linię produkcyjną do jej wytwarzania. Na koniec 2020 roku mniejszościowy (ok. 30%) udział w CanPoland za pośrednictwem TT Pharma objęła Grupa Pelion.

Od początku działalności, tj. od połowy 2019 roku, firma zainwestowała w rozwój biznesu 7 mln zł. Kwotę 4 mln zł przeznaczyła na budowę zakładu produkcyjnego, hurtowni farmaceutycznej i przepakowni do importu równoległego leków w reżimie farmaceutycznym. Pozostałe środki spółka zainwestowała w przygotowanie autorskiej linii do produkcji surowca farmaceutycznego na bazie konopi innych niż włókniste, czyli tzw. medycznej marihuany.

Spółka zapowiedziała uruchomienie do końca 2021 roku czterech strategicznych linii biznesowych. – Pierwsza to hurtownia farmaceutyczna, która działa już od czerwca 2020 roku. Druga to przepakownia leków, uruchomiona jesienią ub. roku. Wytwarzanie medycznej marihuany to trzecie, ale docelowo strategiczne źródło naszych przychodów. Czwarty filar stanowić będzie wytwarzanie produktów w ramach zleceń typu ‘private label’ – wyjaśnił Bartłomiej Wasilewski, prezes zarządu i współzałożyciel CanPoland SA.