Michał Byliniak: 4 tys. farmaceutów chętnych do szkolenia

Niemal 4K farmaceutów zgłosiło się do szkoleń uprawniających do szczepień przeciwko COVID. Łatwo policzyć o ile wzrośnie wydolność systemu jeżeli zostaną włączeni w proces szczepień - poinformował na TT Michał Byliniak, wiceprezes NRA.

- Nadanie uprawnień do kwalifikacji da szansę na zwiększenie liczby zespołów. A to dopiero początek - dodał.

- Co ważne zbieraliśmy zgłoszenia tylko przez 14 dni. Do końca miesiąca powinniśmy przebić 5K. Po rozpoczęciu szkoleń ta liczba jeszcze wzrośnie. To tylko potwierdza ogromny potencjał farmaceutów - ocenił.

"Ta liczba robi wrażenie. Zwłaszcza w perspektywie, że zgłaszanie farmaceutów trwało niecałe 2 tygodnie, więc na pewno nie jest to ostatnie słowo. Taka pula może realnie przyspieszyć szczepienia, odciążyć POZy i szpitale, które muszą też leczyć stałych pacjentów" - skomentował Marcin Repelewicz, szef Dolnośląskiej OIA.

Izby aptekarskie do 22 stycznia zbierały zgłoszenia farmaceutów chcących wziąć udział w szkoleniach związanych z uzyskaniem uprawnienia do szczepień przeciwko COVID-19.

Na zapowiedź takiego zainteresowania, użytkownik zapytał, czy w takim razie nie zabraknie farmaceutów w aptekach?

"Czy będziemy zmuszenie ograniczyć godziny czynności aptek? Dodając w zespołach szczepiennych odejmujemy w aptekach, a tu nie ma czym szastać" - dodał.

Inny farmaceuta odpowiedział: "Dlaczego miałoby zabraknąć ich w aptekach? Przecież nie spędzają tam 24h/dobę!"