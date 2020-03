Michał Byliniak: obecnie nie ma przypadku zakażenia od pacjenta

Nadal nie mamy przypadku zakażenia od pacjenta co pokazuje, że rekomendowane środki ostrożności są ważne i przynoszą skutek - zaznacza Michał Byliniak, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Sanepid w Łowiczu podjął decyzję o wstrzymaniu działalności jednej z aptek w mieście. Zakażona wirusem została pracownica apteki. Jak podkreśla Michał Byliniak, "do zakażenia doszło od męża w domu, a nie od pacjenta w aptece."

- To ważne, bo nadal nie mamy przypadku zakażenia od pacjenta co pokazuje, że rekomendowane środki ostrożności są ważne i przynoszą skutek. Na to co się dzieje w domu nie mamy wpływu. Dlatego dziwi, że niektórzy się nadal ociągają z ich wdrażaniem w aptekach - komentuje wiceszef NRA.

W jego ocenie, wcześniej czy później taki przypadek się pojawi, ale - jak wskazuje - "w skali już pewnie ok. 40 mln wizyt w aptekach od początku epidemii brak oficjalnych informacji o zakażeniach jest ogromnym sukcesem i świadectwem wiedzy farmaceutów o środkach bezpieczeństwa."