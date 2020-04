Michał Byliniak: większość absolwentów farmacji swoją karierę wiąże z aptekami. Ale są też inne opcje

Jesteśmy w trakcie procedowania ustawy o zawodzie farmaceuty. Krok po kroku zaczynają się pojawiać kolejne zmiany, które wskazują, że dla przyszłości farmaceuty pracującego w aptece nadejdą duże zmiany - mówi do młodych farmaceutów wiceprezes stołecznej OIA, Michał Byliniak.

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji zorganizowało webinar pt. "Farmaceuta na rynku pracy - jak podejmować dobre wybory".

Statystycznie – większość absolwentów farmacji pracuje w aptece szpitalnej lub ogólnodostępnej. Coraz częściej jednak młodzi ludzie szukają alternatywy i innego pomysłu na swoją karierę. Studiowanie farmacji, z racji szeroko rozbudowanego programu nauczania, daje podstawy do rozwoju w wielu innych miejscach.

Spotkanie poprowadził wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie, mgr farm. Michał Byliniak (27 kwietnia 2020).

Rewolucja w aptekach

- Prawda jest taka, że bezrobocia w farmacji nie ma. W czasie, gdy wykonywałem zawód farmaceuty nigdy nie spotkałem się z sytuacją, w której farmaceuta miałby problem ze znalezieniem pracy - mówił wiceszef NRA.

Oczywiście były czasy, kiedy rynek był bardziej po stronie pracodawców, czyli było więcej szukających pracy niż dających co przekładało się na oczekiwania i warunki finansowe. Były też momenty, kiedy pracowników brakowało, zresztą dzisiaj jesteśmy w takim momencie, kiedy pracowników do aptek brakuje i też to determinuje warunki i inny sposób negocjowania swojej przyszłości.

Większość z Państwa wybierając studia farmaceutyczne myślało jednak o aptece, która jest miejscem najlepiej znanym.

Jak dodał na ogół wizerunek farmaceuty kojarzy się z kobietą, która wykonuje spokojną pracę: - Taki jest wizerunek farmaceuty z zewnątrz, praca komfortowa i wygodna. Oczywiście, jak to wygląda od środka, to o tym opowiem.

Prawda jest taka, że większość absolwentów farmacji swoją karierę wiąże z aptekami. Spośród 35 tys. farmaceutów posiadających prawo wykonywania zawodu, około 30 tys. z nich pracuje w aptekach.