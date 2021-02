Mieszkańcy Góry: prosimy rząd RP o przejęcie budynku szpitala

Mieszkańcy powiatu chcą reaktywacji szpitala (fot. Pixabay)

Spółka prowadząca szpital w Górze zamknęła go w 2016 roku. Obecnie pieczę nad budynkami sprawuje syndyk. Mieszkańcy chcieliby reaktywacji placówki i umieszczenia w niej oddziału covidowego. Co na to resort zdrowia?

Do ministra zdrowia trafiła petycja w sprawie przejęcia przez Rząd RP z rąk syndyka szpitala w Górze i utworzenie w jednym z jego budynków oddziału covidowego. "Wzywamy - apelujemy - prosimy rząd RP o przejęcie budynku szpitalnego w Górze i utworzenie oddziału covidowego po byłym oddziale dziecięcym, a pozostałe budynki szpitalne przywrócić do stanu używalności, jaki był przed 2012 roku" napisali mieszkańcy powiatu górowskiego. W powiecie nie ma szpitala, a placówki w sąsiadujących powiatach - jak informują mieszkańcy - "są oddalone i niechętnie przyjmują chorych z naszego powiatu. Z powodu panującej pandemii mieszkańcy są pozbawieni opieki szpitalnej". W odpowiedzi na petycję mieszkańców, resort zdrowia przyjrzał się historii tego szpitala i jego prywatyzacji. Polskie Centrum Zdrowia Góra Śląska Sp. z o.o. prowadziła szpital w Górze od 1 stycznia 2012 roku do 8 grudnia 2015 roku, w ramach umowy z NFZ. Po rozwiązaniu umowy na leczenie szpitalne, w placówce pozostały dwa świadczenia zakontraktowane przez NFZ: pediatria i izba przyjęć. W sposób nagły spółka poinformowała Dolnośląski Oddział Funduszu, że jest zmuszona zamknąć szpital w Górze i umowa z NFZ w całości została rozwiązana w kwietniu 2016 roku - wynika z informacji udzielonych przez MZ. Jak informowała w 2019 roku w reportażu Anita Gargas, sprawą sprzedaży i upadku dobrze funkcjonującego wcześniej szpitala, zajęła się prokuratura. Aktualnie świadczenia dla mieszkańców są wykonywane przez kilka szpitali ościennych. Odnosząc się już konkretnie do postulatu mieszkańców, resort zdrowia konkluduje, że to władze jednostek samorządu terytorialnego podejmują decyzje co do przyszłości swoich szpitali. "Są odpowiedzialne za działalność tych podmiotów" - podkreśla minister: - W zakresie ponownego utworzenia szpitala na terenie powiatu powinni Państwo wnioskować do organów powiatu górowskiego, które po konsultacjach i analizach podejmują właściwe decyzje.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus