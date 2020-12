Mimo pandemii Aflofarm i Polpharma zwiększyły wydatki reklamowe

Pięć firm farmaceutycznych i jednocześnie największych reklamodawców w tej branży, wydało w III pierwszych kwartałach br. o ponad 10 procent więcej na reklamę niż przed rokiem.

W okresie od stycznia do września br. firmy farmaceutyczne wydały cennikowo na reklamę w tradycyjnych mediach (bez internetu) 4,54 mld zł, czyli 10,1 proc. więcej niż w tym samym okresie 2019 roku - wynika z analizy Wirtualnemedia.pl (dane cennikowe Kantar, bez rabatów).

Największym reklamodawcą w tej branży jest Aflofarm Farmacja Polska z wydatkami w wysokości 1,47 mld zł, które w skali roku zwiększono o 26,2 procenta. Drugi na podium Natur Produkt Zdrovit zwiększył nakłady reklamowe o 17,9 proc., do 433,5 mln zł. Zamykająca ścisłą czołówkę reklamodawców branży farmaceutycznej firma USP Zdrowie wydała na reklamy 392,1 mln zł, czyli 1,6 proc więcej niż przed rokiem.

Polpharma zwiększyła budżet reklamowy w mediach o 19,5 proc., do 250 mln zł, zaś Hasco-Lek zredukował budżet rok do roku o 21,8 proc., do 191,8 mln zł.

