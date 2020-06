Minister Zdrowia: będziemy mieli wiele zaskakujących zwrotów akcji

Będziemy mieli mniej więcej stałe liczby nowych zakażeń: 200, 400, może 500. Potem, jak już skończymy przesiew, jak już odizolujemy chorych od zdrowych, liczba zakażeń spadnie dosyć istotnie - mówi minister zdrowia, Łukasz Szumowski.

Minister Zdrowia w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" przyznał, że jeśli będziemy mieli transmisję poziomą, czyli taką nieogniskową, czyli będziemy zarażali się wzajemnie, to wtedy przywrócony zostanie obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu.

- To jest największe ryzyko epidemii, że ta kula śniegowa ruszy i będzie wzrost wykładniczy, to wtedy trzeba wrócić do pewnych obostrzeń. Liczę na to, że Polacy są rozsądni. Rozumiem, że na ulicy, na wolnym powietrzu na razie nie noszą masek, ale apel gorący, żeby nosili w miejscach, gdzie nie ma dystansu społecznego, w miejscach, gdzie trzeba wejść do pomieszczenia, w komunikacji publicznej - apeluje Łukasz Szumowski.

W jego ocenie na jesieni możemy spodziewać się drugiej fali epidemii, ale - jak zaznaczył - "ta epidemia jest trochę nieprzewidywalna". - Co chwila doniesienia prasowe mówią o tym, że dany lek działa, potem że nie działa, potem że znowu działa. Eksperci mówili, że bezobjawowe osoby nie zakażają, dzisiaj już wiemy, że mogą zakażać. Myślę, że jeszcze wiele będziemy mieli zaskakujących zwrotów akcji - powiedział minister.

Dodał także, że nadal rekomenduje wybory korespondencyjne. - Jak ktoś może skorzystać z tej opcji, to zachęcam. Będziemy analizowali stan epidemii we wszystkich gminach w Polsce, jaki jest przebieg, jakie są liczby zakażeń, czy jest w nich zakażenie poziome czy nie, i wtedy będę swoje propozycje do Państwowej Komisji Wyborczej wysyłał - mówił Łukasz Szumowski.

