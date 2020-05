Minister Zdrowia szacuje: zakażonych jest ok. 20-30 tys. osób

W Polsce zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 jest ok. 20-30 tys. osób - powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Poinformował, że szacuje się, że obecnie w naszym kraju osoba zakażona zaraża kolejną jedną osobę.

Minister Zdrowia wskazał we wtorek, 5 maja, w rozmowie z TVN24, jaka może być rzeczywista skala zachorowań na COVID-19 w Polsce.

- Oceniam, że nie jest to 40 tys., ale być może 20-30 tysięcy. Tak jak zresztą na całym świecie: jest więcej osób z wirusem, niż się pokazuje w dodatnich testach. To jest oczywiste - stwierdził minister.

Szumowski mówił też o wskaźniku reprodukcji (wskaźniku R), który jest używany do określania miary zdolności rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej między ludźmi. Jest to średnia liczba nowych zakażeń powodowanych przez jedną osobę, u której stwierdzono chorobę. Jeśli R jest większe od 1, to epidemia się rozwija - a im ta liczba jest większa, tym ona szybciej rośnie. R poniżej 1 oznacza, że epidemia się kurczy.

- Mamy szansę. Zbliżyliśmy się do wskaźnika 1, który mówi o tym, że epidemia przechodzi w stan równowagi - mówił Szumowski. Oznacza to też - mówił dalej - że "szybko wyłapujemy osoby chore". - Na tym polega kontrola epidemii - zaznaczył.

Dodał: - 16 tys. testów (w ciągu dnia - PAP), które było przed majówką, wyłapało raptem kilkuset zakażonych. Czyli ta pula wirusa nie jest w Polsce aż tak dramatycznie duża - powiedział.

Szumowski był też pytany o stwierdzenie dyrektor Europejskiego Centrum do spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) Andrei Ammon, która przekazała, że w większości krajów Unii Europejskiej koronawirus jest w odwrocie, ale Polska jest jednym z czterech państw Wspólnoty, w których pandemia nie słabnie.

Minister stwierdził, że nie niepokoją go takie dane. - Do Polski bardzo późno przyszła epidemia. Poczekajmy dwa tygodnie, wtedy będziemy mogli ocenić, czy liczba chorych spada w Polsce tak, jak w innych krajach - tłumaczył.

Szef resortu wyjaśnił też, iż "rozluźnianie obostrzeń to balans między aspektami epidemicznymi i gospodarczymi". - Jeśli nie wrócimy do działalności, która ratuje gospodarkę, liczba zgonów na nowotwory, na choroby rzadkie, może być znacznie wyższa za jakiś czas. Musimy wyważyć ryzyko epidemiczne i ryzyko zapaści kraju - podkreślił Łukasz Szumowski.

