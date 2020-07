Minister Zdrowia ws. wyborów: będą ułatwienia m.in. dla osób starszych i kobiet w ciąży

Chcemy, żeby podczas II tury wyborów prezydenckich osoby po 60. roku życia, kobiety w ciąży, osoby z małymi dziećmi do lat 3, a także osoby niepełnosprawne, miały prawo wejść poza kolejnością do lokalu wyborczego - zapowiedział minister zdrowia,

Łukasz Szumowski.

Szef resortu zdrowia pytany w TVP Info, czy 12 lipca głosowanie w wyborach prezydenckich tradycyjne, przy urnach, będzie bezpieczne, odpowiedział: "patrząc na zachowanie Polaków w lokalach wyborczych, patrząc na ten reżim sanitarny, te oczekiwanie na wejście do lokalu, jestem przekonany, że pójście do wyborów jest bezpieczniejsze niż pójście do sklepu". Myślę, że naprawdę można z pełnym przekonaniem pójść do tych wyborów - ocenił.

Szef resortu zdrowia zapowiedział wprowadzenie w zaleceniach sanitarnych dla lokali wyborczych ułatwień m.in. dla osób starszych, które będą stały w kolejkach.

- Wiemy, że jest temperatura wysoka, często jest duszno, wilgotno, są burze, są deszcze. Chcemy, żeby osoby starsze, osoby po 60. roku życia, kobiety w ciąży czy osoby z małymi dziećmi do lat 3, a także osoby niepełnosprawne, miały prawo wejść poza kolejnością, żeby nie musiały stać, narażać się na różne warunki atmosferyczne - tłumaczył Łukasz Szumowski.

