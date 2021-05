Minister Zdrowia: z KPO usunięte zostaną zapisy dotyczące centralizacji szpitali

Reforma szpitalnictwa: nie ma mowy o przejęciu wszystkich szpitali przez państwo. Nie czeka nas zatem na pewno proces centralizacji. Chodzi o formułę zarządczą, pozwalającą realizować cele ministra zdrowia.

Zaniepokojenie samorządowców wzbudziło dodanie w Krajowym Planie Odbudowy zapisu dotyczącego centralizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Wyrazili je podczas wczorajszego (19 maja) posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Z KPO usunięte zostaną zapisy dotyczące centralizacji szpitali

Nad przyszłością szpitalnictwa pracuje ministerialny zespół ds. reformy szpitali, elementy zdrowotne są też zawarte w ogłoszonych kilka dni temu założeniach Polskiego Ładu. Minister zdrowia, Adam Niedzielski, wyjaśnił, że z tego względu resort wstrzymywał się z oficjalną dyskusją na temat zmian w systemie ochrony zdrowia.

W sytuacji, gdy mamy już pełniejsze informacje, zadeklarował, że z KPO usunięte zostaną zapisy dotyczące centralizacji szpitali, a raport z prac zespołu powinien zostać opublikowany w przyszłym tygodniu.

Dodał, że zmiany mają iść w kierunku konsolidacji systemu szpitalnictwa. Jego zdaniem, Polska posiada bardzo rozbudowaną infrastrukturę szpitalną w przeciwieństwie do sporych braków personelu.

Jako rozwiązanie tego problemu minister podał wzmacnianie podstawowej opieki zdrowotnej, płacenie motywacyjnych dodatków za prowadzenie pacjentów na tym poziomie, przesuwanie leczenia pacjentów z poziomu szpitalnego na pomoc ambulatoryjną, a także wzmacnianie AOS.

Model duński wzorem do naśladowania

Za wzór rozwiązania problemu niedostosowania infrastruktury szpitalnej do zasobów personelu minister podał model duński, w którym doszło do konsolidacji systemu szpitalnictwa

Jakiś czas temu mówiła o nim w wywiadzie dla Rynku Aptek Bogna Cichowska-Duma, dyrektor generalna Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA:

- Warto spojrzeć na przykład Danii, gdzie przeprowadzono szeroką świadomościową kampanię skierowaną do społeczeństwa. Pokazano, co należy zmienić i co w zamian zyska pacjent.

Mówimy przede wszystkim o reorganizacji systemu i postawieniu na ambulatoryjna opiekę specjalistyczną, co przy jednoczesnym wdrażaniu rozwiązań z zakresu e-zdrowia pozwoli na lepszą koordynację opieki i zmniejszy obciążenie szpitali. Potrzebna jest zmiana specjalizacji funkcjonujących placówek. Potrzebujemy kompleksowej opieki ambulatoryjnej, ale także łóżek dla pacjentów hospicyjnych, domów opieki i wsparcia dla seniorów. Takie placówki powinny znajdować się jak najbliżej pacjentów. Specjalistyka zaś – szczególnie szpitalna - powinna być bardziej skoncentrowana, co jednocześnie pozwoli zapewnić wysoką jakość świadczeń - mówiła ekspert.

Kluczowa będzie rola Agencji Rozwoju Szpitalnictwa

Adam Niedzielski zapowiedział, że to początek dyskusji, zapewnił jednocześnie, że będzie czas na zapoznanie się z raportem i na rozmowy o projekcie samej ustawy. W projekcie znajdzie się też na nowo zdefiniowana sieć szpitalnictwa. Minister zapowiedział też wprowadzenie państwowego egzaminu na menadżera szpitala.

Kluczowa będzie tu rola Agencji Rozwoju Szpitalnictwa, która będzie monitorowała proces restrukturyzacji. Agencja będzie również pełniła funkcję nadzorczą jeśli chodzi o dystrybucję środków inwestycyjnych przechodzących przez administrację centralną. Będzie też współtworzyła system bardziej klarowny niż w tej chwili.

Podkreślał, że nie ma mowy o przejęciu wszystkich szpitali przez państwo. - Nie czeka nas zatem na pewno proces centralizacji - dodał, wskazując na formułę zarządczą, pozwalającą realizować cele. A celem ministerstwa będzie wprowadzenie nie tylko kryteriów dotyczących sytuacji finansowej ale także zlokalizowania map potrzeb zdrowotnych.