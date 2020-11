MSD: Globalne Centrum Zarządzania Danymi - od 6 pracowników do ponad 370

Nieustanny rozwój medycyny wymaga dalszych inwestycji w badania kliniczne i ludzi je obsługujących - takie plany deklaruje Denis Vujicic, dyrektor zarządzający MSD w Polsce, w 10 rocznicę powstania DMC w Polsce.

Denis Vujicic tak uzasadnia wybór lokalizacji: - Polska znajduje się w regionie o mocnej dynamice gospodarczej. Mamy tu dostęp do wysoko wykwalifikowanych specjalistów i rozwiniętej branży IT. Ponadto umiejscowienie geograficzne pozwala zapewnić 24h ciągłość pracy wraz z pozostałymi 5 centrami na świecie, zgodnie z zasadą following the sun.

Od 2010 roku, gdy MSD Polska Sp. z o.o. otworzyła globalne Centrum Zarządzania Danymi w Warszawie, liczba współpracowników centrum wzrosła z 6 do ponad 370.

Zespół zarządza danymi w dwóch ważnych obszarach: monitorowanie, analiza i raportowanie zdarzeń niepożądanych produktów leczniczych (GPVCM: Global PV Case Management) oraz nadzorowanie badań klinicznych prowadzonych przez ośrodki współpracujące z firmą (GDO: Global Data Operations).

- Jesteśmy obecni ze swoimi działaniami nie tylko w początkowych etapach badań klinicznych, kiedy badana cząsteczka podawana jest pierwszym uczestnikom badania klinicznego, ale przez cały cykl życia leku: w trakcie badań klinicznych, po rejestracji produktu leczniczego, we wszelkich programach pacjenckich, przez cały okres obecności leku na rynku - stale monitorujemy bezpieczeństwo jego stosowania. Globalnie analizujemy około 35 000 zgłoszeń miesięcznie, z czego blisko 10 000 w Polsce - tłumaczy dyrektor Alina Krotoska.

Inwestycje firmy MSD w badania kliniczne stale rosną. Obecnie w Polsce GDO nadzoruje pod kątem danych badania prowadzone w obszarze onkologii (75% badań MSD w Polsce), a także m.in. cukrzycy, kardiologii, chorób zakaźnych i neurologii.