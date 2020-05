MZ: 7,8 tys. testów w ciągu doby. A można ich robić 25 tys. dziennie

W ciągu doby wykonano ponad 7,8 tys. testów na obecność koronawirusa - poinformował 4 maja w dobowym raporcie resort zdrowia. Rzecznik urzędu tłumaczył, dlaczego tak mało.

Dotychczas wykonano 383,8 tys. testów. Blisko 14 z nich dało wynik pozytywny.

- W ciągu ostatniej doby wykonano niecałe 8 tys. testów. To zdecydowanie za mało. Obserwacje pokazują, że jeszcze w piątek (1 maja) MZ zaraportowało blisko 17 tys. testów, następnie liczby te spadały - do 11 300 w sobotę rano, 9 900 w niedzielę. Dziś, doszliśmy do 7800 - przyznał w poniedziałek (4 maja) Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Rzecznik MZ wyjaśnił też, że resort zdrowia liczy na to, że dziś ta liczba testów znowu będzie większa i przekroczy 10 tys. - Chcielibyśmy, żebyśmy znowu doszli do tej granicy najwyższej, czyli blisko 17 tys. a nawet ją przekroczyli.

Jak przypomniał Polska ma obecnie możliwość przeprowadzenia ponad 25 tys. testów w 100 laboratoriach.

Jednocześnie wyjaśnił, że porównując się z innymi krajami, chociażby Niemcami, widać, że te dobowe wskaźniki dotyczące liczby wykonywanych testów w weekendy spadają, z racji trybu dyżurowego w szpitalach.