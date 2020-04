MZ: będą szpitale jednoimienne drugiego rzutu. To te pierwszego są już na skraju wydolności

Mamy informacje, że niestety wypełniają się już niektóre szpitale zakaźne przeznaczone dla pacjentów z COVID-19. Dlatego uruchamiamy następne szpitale, tak zwanego drugiego rzutu, które staną się szpitalami jednoimiennymi - informował w sobotę (4 kwietnia) wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Na najcięższy front walki z epidemią koronawirusa w Polsce zostały skierowane jednoimienne szpitale zakaźne, które powstały praktycznie z dnia na dzień. Ale już teraz, gdy zakażonych mamy nieco ponad 4,4 tys., a hospitalizowanych niecałe 2,5 tys., lecznice funkcjonują w skrajnie trudnych warunkach. Gdy liczba chorych wzrośnie trzykrotnie czy nawet pięciokrotnie, system może się załamać.

- Mamy informacje, że niestety wypełniają się już niektóre szpitale zakaźne przeznaczone dla pacjentów z COVID-19 - informował w sobotę (4 kwietnia) wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. - Dlatego uruchamiamy następne szpitale, tak zwanego drugiego rzutu, które staną się szpitalami jednoimiennymi - zapowiedział.

Zaznaczył, że obecnie w całym kraju działa 19, „a być może już nawet 20” szpitali jednoimiennych. - Myślę, że powstanie drugie tyle - zdradził.

Braki w zaopatrzeniu w środki ochrony osobistej

- Powstanie jednoimiennych szpitali zakaźnych w formule sieci było moim zdaniem jedynie słuszną i możliwą decyzją. I to zarówno w momencie, kiedy je tworzono - bo pozwoliło to na poradzenie sobie z pierwszą falą zachorowań na COVID-19 - jak i teraz. Oczywiście w ślad za tym muszą - i idą - kolejne decyzje, chociażby uzupełnienie tej sieci o tzw. izolatoria - mówi były wiceminister zdrowia, a obecnie zastępca dyrektora ds. klinicznych i naukowych w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie, dr Zbigniew J. Król.

Zapytany, jakie są największe bariery w pełnym i bezpiecznym realizowaniu potrzeb medycznych pacjentów z podejrzeniem COVID-19 i chorujących na tę chorobę, odpowiada:

- Główne problemy koncentrują się na zaopatrzeniu w środki ochrony osobistej. Wiążą się one m.in. z załamaniem się produkcji w Chinach - i jednocześnie eksplozją popytu na tego typu produkty na całym świecie. Choć nie tylko. W sierpniu 2019 r. na rynku aptecznym obserwowaliśmy duży kłopot z dostępem do leków dla chorych zakażonych wirusem HIV. To było pierwsze ostrzeżenie, które powinno stać się impulsem do podjęcia stosownych działań. Nie możemy być uzależnieni tylko od jednego źródła, w przypadku środków ochrony osobistej - od Chin.