MZ: do aptek trafiło ok. 900 tys. szczepionek p/ grypie

Złożono zamówienia na 513 279 dawek szczepionek przeciwko grypie. Wszystkie zamówienia zostały zrealizowane - twierdzi MZ (fot. Pixabay)

Na polski rynek w sezonie grypowym 2020/2021 dostarczono: 2 536 544 dawek szczepionek przeciwko grypie. Do tradycyjnego obrotu szczepionkami dostarczono ok. 1,8 mln dawek – z czego połowa trafiła do placówek leczniczych, druga połowa do aptek.

W ramach realizacji akcji szczepionkowych prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia, ARM oraz inne resorty 513 279 szczepionek zostało dostarczonych do podmiotów, które realizują akcje szczepionkowe (w tym akcja szczepienia personelu medycznego i innego zaangażowanego w udzielanie świadczeń medycznych, pracowników DPS, ZOL i innych grup). W ramach prowadzonej przez MZ akcji szczepionki przeciw grypie, szczepionki były dostarczane na podstawie zebranego zapotrzebowania uzyskanego w następujący sposób: - od 1 do 16 października 2020 za pośrednictwem portalu szczepionkanagrype.mz.gov.pl dla personelu medycznego – informacja taka była opublikowana na stronie MZ i przesłana do podmiotów za pośrednictwem portalu świadczeniodawcy/ SZOI; - od 23 listopada 2020 za pośrednictwem portalu szczepionkanagrype.mz.gov.pl dla seniorów 75+ przez POZ - informacja taka była opublikowana na stronie MZ i przesłana do podmiotów za pośrednictwem portalu świadczeniodawcy/ SZOI. Złożono zamówienia na 513 279 dawek szczepionek przeciwko grypie. Wszystkie zamówienia zostały zrealizowane. Jak ocenia resort zdrowia, dostarczenie na rynek apteczny szczepionek na grypę w różnych terminach dostaw pozwoliło na zabezpieczenie chętnych pacjentów, którzy chcieli zaszczepić się przeciwko wirusowi grypy. "O ile na początku września 2020 roku rzeczywiście można było odnotować problemy z dostępnością szczepionek na grypę, w miarę upływu czasu dostępność ta ulegała poprawie, a dzięki prowadzonej akcji przez Ministerstwo Zdrowia chętni mogli się zaszczepić" - podano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus