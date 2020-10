MZ: docelowo mamy mieć 35 tys. łóżek covidowych z obsługą

W wyniku rozmów z sektorem prywatnym, baza łóżek na cele covidowe powiększy się o 1046 łóżek z personelem medycznym. To realne wsparcie 18 prywatnych szpitali - poinformował podczas konferencji minister zdrowia, Adam Niedzielski.

Obecna na konferencji Anna Rulkiewicz, prezes zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej zapewniła, że w ciągu półtora tygodnia sektor prywatny przekaże już pierwsze 700 łóżek. Jak mówiła, do budowania bazy łóżkowej do walki z pandemią przystąpiło osiemnaście szpitali prywatnych deklarując na początek 1046 łóżek.

Podkreśliła również, że osiemnaście szpitali, o których mowa, to zarówno placówki duże jak i mniejsze. Niektóre, jak Szpital św. Elżbiety w Warszawie, zostają w całości przekształcone w covidowe, inne natomiast dedykują pacjentom z koronawirusem pojedyncze oddziały.

Prezes Rulkiewicz zauważyła, że pewne szpitale z góry nie zostały uwzględnione w proponowanej pomocy. Chodzi o placówki onkologiczne czy kardiologiczne, których funkcjonowanie jest niezbędne pacjentom, ale także małe lecznice, które nie mogą zapewnić odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

Niedzielski wyjaśnił, że szpitale prywatne, które zostały wytypowane do tworzenia bazy łóżkowej, będą korzystały z warunków finansowych, jakie NFZ oferuje podmiotom publicznym. - Nasze rozmowy dotyczyły łóżek, które nie mają kontraktu z Funduszem, bądź też w bardzo niewielkim stopniu te kontrakty posiadają - zaznaczył.

Jak wskazał minister Niedzielski, resort zdrowia analizuje sytuację na bieżącą i stara się zrobić wszystko, aby baza łóżkowa wyprzedzała narastającą epidemię.

- Obecnie wynosi ona 17 600 łóżek. Zakładamy, że w perspektywie najbliższego półtora tygodnia baza łóżek covidowych wzrośnie do ok. 30 000. Na tą liczbę złożą się zarówno wspomniane już 1046 łóżek zadeklarowanych przez placówki prywatne, jak również, łóżka z sektora publicznego - mówił minister Niedzielski.

Zaznaczył też, że równolegle do rozmów z sektorem prywatnym MZ przekształca szpitale powiatowe w placówki stricte covidowe. Na cele walki z pandemią przeznaczane są również duże oddziały internistyczne w szpitalach wojewódzkich. Te rozwiązania mają zapewnić powiększenie bazy łóżkowej do wspomnianych 30 000 w ciągu najbliższego tygodnia.

- W tym czasie będą też trwały prace dotyczące szpitali tymczasowych, co da nam kolejną partię łóżek zwiększając bazę o następne 5-6 tys. Docelowo zakładamy utworzenie ok. 35 tys. łóżek, co wydaje się potężną bazą - podkreślił Niedzielski.