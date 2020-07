MZ finansowo zachęca lekarzy do wystawiania e-skierowań. Nawet 30 tys. zł premii dla poradni

Podmiot, który udziela świadczeń w 15 poradniach specjalistycznych i w lipcu 2020 r. udzielił świadczeń na kwotę ok. 835 tys. zł. może otrzymać miesięcznie dodatkowo nawet do 30 tys. zł.

Od 1 lipca br. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił dodatkowe finansowanie dla lekarzy rodzinnych, którzy będą wystawiać e-skierowania oraz lekarzy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, którzy będą przyjmować i wystawiać niezbędne w procesie leczenia e-skierowania.

Zmiany wprowadzone zarządzeniami NFZ mają na celu zachęcić lekarzy POZ i AOS do wystawiania e-skierowań do poradni w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, na leczenie szpitalne lub ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne. Dodatkowo w placówkach POZ premiowane jest zapewnienie rejestracji e-skierowania (tj. przyjęcie do realizacji przez podmiot leczniczy realizujący świadczenia wskazane w skierowaniu) w ciągu 2 godzin od momentu jego wystawienia w POZ.

Świadczeniodawca POZ, który w lipcu 2020 roku ma zadeklarowanych 5 tys. pacjentów i będzie wystawiał e-skierowania na poziomie powyżej 90 proc. może liczyć miesięcznie na dodatkowe środki w kwocie od 3,5 do 4,4 tys. zł (jeśli posiada również certyfikat akredytacyjny).

Natomiast świadczeniodawca AOS, który udziela świadczeń w 15 poradniach specjalistycznych i w lipcu 2020 r. udzielił świadczeń na kwotę ok. 835 tys. zł. może otrzymać miesięcznie dodatkowo nawet do 30 tys. zł. Warunkiem jest rejestrowanie pacjentów z e-skierowaniem (współczynnik na poziomie 20 proc.) oraz wystawianie e-skierowań podczas 30 proc. porad.

Od 8 stycznia 2021 roku wystawianie skierowań w postaci elektronicznej będzie obowiązkowe dla znacznej części usług medycznych w Polsce.

Więcej: www.csioz.gov.pl/