MZ: już 6700 tysięcy wniosków o o środki ochrony od farmaceutów

Farmaceuci - przez specjalną aplikację - złożyli już blisko 6700 tysięcy wniosków o środki ochrony indywidualnej, to oznacza, że blisko połowa aptek w Polsce zamówiła już bezpłatne maseczki, rękawiczki i płyn do dezynfekcji - poinformował 21 kwietnia resort zdrowia.

Pod adresem soi.mz.gov.pl apteki mogą zamówić bezpłatne maseczki ochronne, rękawiczki i płyny do dezynfekcji. Biorąc pod uwagę już złożone zamówienia, w trwającej właśnie trzeciej turze przekazywania środków ochrony indywidualnej z Ministerstwa Zdrowia do aptek trafi ponad 6 milionów rękawiczek, ponad 3 miliony maseczek oraz ponad 80 tysięcy litrów płynu do dezynfekcji.

Aplikacja, poprzez którą apteki mogą składają zamówienia na środki ochrony osobistej, powstała dzięki współpracy Ministerstwa Zdrowia, Naczelnej Izby Aptekarskiej i firmy Microsoft.

- Do polskich aptek w czasie epidemii trafia nawet trzy i pół miliona pacjentów dziennie, dlatego tak ważne jest, by zabezpieczyć farmaceutów w środki ochrony indywidualnej takie jak: maseczki czy rękawiczki – mówi Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia. - Oni są na pierwszej linii walki z epidemią. Chroniąc apteki, chronimy miliony Polaków.

Aptekarz po wejściu na stronę soi.mz.gov.pl może zamówić bezpłatne środki ochrony indywidualnej dla swoich pracowników. Po podaniu liczby pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty, algorytm przelicza zapotrzebowanie dla danej apteki. Na tej podstawie przygotowywana jest spersonalizowana przesyłka, nadawana kurierem Poczty Polskiej.

Apteka otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez siebie adres e-mail, a po nadaniu paczki również e-mail i sms od Poczty Polskiej ze szczegółami dotyczącymi przesyłki. Losy paczki można śledzić na stronie emonitoring.poczta-polska.pl. Funkcjonalności te pozwalają na odpowiednie zarządzenie przesyłką np.: w razie nagłego zamknięcia apteki.

Aplikacja została zaprojektowana i wykonana po zakończeniu drugiej tury dystrybucji środków ochrony indywidualnej do aptek, a wkrótce w ten sam sposób będą dostarczane środki ochrony indywidualnej do placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Wykonawcą aplikacji SOI jest firma Microsoft.

- Stworzenie i wykorzystanie narzędzi pozwalających na zapewnienie stałych dostaw środków ochrony, to potrzebne i inspirujące zadanie – podkreśla Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. - Cieszę się, że miałem okazję współtworzyć je wraz z grupą ludzi otwartych i wspólnie szukających rozwiązań. Tam gdzie pomaga się pacjentom nie ma zwykłych aplikacji i prostych algorytmów. To narzędzie powinno być rozwijane i służyć jeszcze większej grupie ludzi w tym trudnym czasie. Dziękuję za pomoc przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia i firmie Microsoft, licząc na dalszą owocną współpracę.