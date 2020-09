MZ: na wszystkie SOR-y trafią testy na obecność koronawirusa

Wiceminister wyjaśnił, że testy wykonywane będą u pacjentów, którzy mają objawy towarzyszące ostrej infekcji górnych dróg oddechowych (fot. Pixabay)

Testy antygenowe do szybkiej diagnostyki w kierunku SARS-CoV-2 trafią w tym tygodniu do wszystkich Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz 26 izb przyjęć - zapowiedział resort zdrowia. Testy pozwalają wykryć wirusa od 10 do 30 minut u pacjentów w ostrej fazie zachorowania.

- Dzisiaj rozpoczęliśmy wysyłkę 500 tys. testów antygenowych do wszystkich Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i do 26 izb przyjęć. W sumie 264 podmioty uzyskają możliwość wykonywania tych szybkich testów – powiedział w czwartek, 10 września, podczas konferencji prasowej wiceminister Waldemar Kraska. - W sumie zostanie przekazanych 270 analizatorów i 500 tysięcy testów. Testy antygenowe pozwalają szybko wykryć obecność białka wirusa u pacjentów z wysoką liczbą cząsteczek wirusa w nabłonku dróg oddechowych. Pacjenci będą mieć pobierany wymaz z nosogardła - dodał. Wiceminister wyjaśnił, że testy wykonywane będą u pacjentów, którzy mają objawy towarzyszące ostrej infekcji górnych dróg oddechowych. Wynik tego badania będzie znany po 10 – 30 minutach, a każdy wynik dodatni testu potwierdzany będzie jeszcze testem molekularnym PCR. - Pacjent “dodatni” będzie od razu izolowany - mówił Waldemar Kraska: - Testy zostaną wykorzystane do badań przesiewowych w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych w celu szybkiej identyfikacji pacjentów, którzy zgłoszą się z objawami wskazującymi na zakażenie SARS-CoV-2. W przypadku pozytywnego wyniku, pacjent od razu będzie kierowany do dalszego leczenia. Minister poinformował również, że sieć punktów drive thru jest systematycznie poszerzana, a godziny ich pracy są wydłużane. W takich mobilnych punktach pobrań pacjenci wykonują testy po zleceniu ich przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Skierowania są wystawiane w systemie informatycznym, więc pacjent musi mieć ze sobą tylko dowód osobisty. - Dziś mamy już 285 punktów drive thru, czyli o 17 więcej niż na początku września. Chcemy, aby taki punkt był w każdym powiecie – podkreślił wiceminister Kraska. Poinformował też, że Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększył finansowanie punktu, jeżeli ten zdecyduje się wydłużyć godziny pracy. Od początku września już 66 punktów pobrań wydłużyło pracę do co najmniej 4 godzin.

