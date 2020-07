MZ: nie wytniemy 4 mld zł z budżetu na ustawę o Fundusz Medycznym

Chcielibyśmy deklaracji, iż pieniądze na finansowanie nowych technologii nie będą środkami z całkowitego budżetu na refundację, bo to by oznaczało, że będziemy zabierali jednym pacjentom, żeby dać drugim - ocenił projekt ustawy o Funduszu Medycznym szef PZPPF, Krzysztof Kopeć.

Podczas pierwszego czytania w poniedziałek (20 lipca) na wieczornym posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Mucha przedstawił projekt ustawy o Funduszu Medycznym.

Fundusz Medyczny ma być funduszem celowym w dyspozycji ministra zdrowia. W jego ramach zostaną wyodrębnione 4 subfundusze: infrastruktury strategicznej, modernizacji podmiotów leczniczych, rozwoju profilaktyki i terapeutyczno-innowacyjny.

Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski zaznaczył, że ustawa o Funduszu Medycznym odnosi się przede wszystkim do onkologii i chorób rzadkich. - Fundusz Medyczny uzupełnia Narodową Strategię Onkologiczną zainicjowaną ustawą prezydencką oraz dokument nad jakim obecnie pracuje MZ - Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich, i tu już wkrótce chcemy pokazać mierzalne cele, z budżetem i osobami odpowiedzialnymi - mówił wiceminister.

Podczas dyskusji na posiedzeniu Sejmowej komisji Zdrowia projekt ustawy o Funduszu Medycznym spotkał się z mocną krytyką posłów opozycji. Z kolei przedstawiciele organizacji pacjenckich oceniali projekt raczej pozytywnie.

Aleksandra Rudnicka, rzecznik Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych uznała, że Fundusz Medyczny jest potrzebny i będzie realizacją postulatów pacjentów o wydzielenie dodatkowych pieniędzy na onkologię. Stanisław Maćkowiak prezes Federacji Pacjentów Polskich dziękował za dodatkowe pieniądze pochodzące z budżetu przeznaczone na leczenie chorób rzadkich.

Wątpliwości do projektu zgłosiła natomiast Dorota Korycińska z Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej. Przekonywała, że jeśli na Fundusz Medyczny nie zostaną przeznaczone nowe środki, to "każda każda złotówka będzie zmniejszała dotację do NFZ z budżetu".

- Z jakich świadczeń miałby zrezygnować NFZ? - pytała Paulina Skowrońska z Polfarmedu. Dopytywała czy były przeprowadzone analizy, ile leków wypadnie z refundacji w przypadku, kiedy zostaną przyjęte nowe uregulowania związane z ustawą refundacyjną?