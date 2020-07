MZ podsumowuje pół roku e-recepty w Polsce

8 lipca 2020 roku minęło pół roku od wprowadzenia w Polsce obowiązku wystawiania recept w postaci elektronicznej. Od momentu uruchomienia systemu do dziś lekarze wystawili już ponad 275 mln e-recept dla 25 mln pacjentów.

Od 8 stycznia 2020 r. istnieje obowiązek wystawiania recept w wersji elektronicznej. Od początku tego roku w Polsce wystawiono ponad 207 mln e-recept, co ogółem stanowi 90 proc. wszystkich wystawionych takich dokumentów. Z e-recepty w tym roku skorzystało już 20,5 mln pacjentów, najwięcej w grupie wiekowej 61-70 lat.

Jak pokazują wyniki badania „Świadomość i postrzeganie Internetowego Konta Pacjenta” zrealizowanego w kwietniu 2020 przez firmę ARC Rynek i Opinia, Polacy znają e-receptę. Niemal wszyscy badani deklarują, że słyszeli o e-recepcie (93 proc.). Wśród osób posiadających Internetowe Konto Pacjenta w serwisie www.pacjent.gov.pl odsetek ten wynosi 97 procent.

Jak podaje MZ w komunikacie, dzięki wprowadzeniu e-recepty ważnej 365 dni, pacjenci mogli również zaoszczędzić czas i ograniczyć liczbę kontaktów z przychodnią tylko w celu otrzymania e-recepty na kontynuację leczenia. W okresie od stycznia do czerwca br. 18 tysięcy lekarzy wystawiło ponad 4 mln e-recept na leki do stosowania w ciągu 360 dni kuracji. Z takiej możliwości skorzystało ponad 1 mln pacjentów.

Najmłodszy pacjent otrzymał e-receptę w pierwszym roku życia, najstarszy, któremu wystawiono e-receptę ma 112 lat. Najwięcej e-recept wystawia się w grupie wiekowej 61-70 lat. W każdej grupie wiekowej od początku epidemii widoczny jest wzrost udziału e-recept. Największy wzrost, o 24 punkty procentowe, zaobserwowano w grupie 18-30 lat (z 60 proc. w styczniu do 84 proc. w czerwcu).

W ostatnim półroczu pacjenci realizowali e-recepty średnio w ciągu 5 dni od wystawienia, tu również widoczna jest zmiana, w kolejnych miesiącach czas ten ulegał skróceniu. W styczniu było to ponad 7 dni, a w czerwcu już niecałe 2 dni.

Przytaczane wcześniej badania ARC Rynek i Opinia pokazują również, że e-recepta jest pozytywnie oceniana przez 84 proc. badanych. Polacy najbardziej doceniają to, że dzięki niej nie muszą już iść osobiście do przychodni, żeby otrzymać receptę na kontynuację leczenia oraz brak papierowej postaci recepty. Badanie potwierdza też, że e-recepta to wygoda i duże ułatwienie dla Polaków.