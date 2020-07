MZ: powstał serwis o badaniach klinicznych

Przedstawienie badań klinicznych wraz z najważniejszymi informacjami pomagającymi pacjentom oraz ich rodzinom w podjęciu decyzji o udziale w takim badaniu - takie informacje można znaleźć w serwisie pacjentwbadaniach.abm.gov.pl. Jego koordynatorem jest ABM.

Serwis powstał we współpracy z organizacjami zrzeszającymi pacjentów i uczestnikami rynku badań klinicznych. Ministerstwo Zdrowia jest współorganizatorem projektu. Patronat nad serwisem ma Ministerstwo Rozwoju oraz Rzecznik Praw Pacjenta.

Serwis pacjentwbadaniach.abm.gov.pl jest bazą wiedzy dotyczącą standardów, procedur i wymagań dotyczących procesu przystępowania do badania klinicznego. Znajdują się tu także zasady uczestnictwa w badaniu oraz zakończenia udziału w takim badaniu.

Na stronach serwisu można znaleźć wskazówki dotyczące np. zasad prowadzenia badań klinicznych, samej kwalifikacji pacjentów do badań i ich przebiegu, ale także historie pacjentów, którzy byli uczestnikami badań. Znajdują się tu również informacje o tym, o co warto spytać lekarza - badacza przed podjęciem świadomej decyzji o przystąpieniu do badania klinicznego (przed podpisaniem zgody na udział w badaniu klinicznym). Do dyspozycji użytkowników portalu przekazywane są także linki do obecnie dostępnych baz badań klinicznych (w języku polskim i angielskim).

Serwis ma dostarczać polskim pacjentom i ich rodzinom rzetelnej i aktualnej wiedzy na temat badań klinicznych w przystępnej formie. Przekazując wiedzę na temat badań klinicznych realizatorzy projektu chcą obalić mity, które zniekształcają obraz badań klinicznych w odbiorze społecznym. Chcą także, aby portal był wiarygodnym źródłem informacji nie tylko dla pacjentów, ale dla wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

Treści na stronie tworzone są we współpracy z takimi organizacjami oraz instytucjami jak:

Stowarzyszenie GCPpl,

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

INFARMA,

POLCRO,

Fundacja Urszuli Jaworskiej,

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”,

PUOP Obywatele dla Zdrowia,

Krajowi Producenci Leków.